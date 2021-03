Domani andrà in onda una nuova puntata di Verissimo e in studio ci sarà un ospite speciale, ecco l’invitata del giorno. I dettagli

Il 27 marzo il pubblico italiano è pronto a seguire un’altra imperdibile puntata di Verissimo, talk-show condotto da Silvia Toffanin che ogni volta invita in studio ospiti davvero speciali. Dagli attori ai cantanti, ai politici ma anche persone comuni che si raccontano ai microfoni di canale 5, emozionando tutti i telespettatori. Domani la Toffanin ha chiamato una donna mai vista prima nel programma, su Instagram è già stato spoilerato il nome. Ecco di chi stiamo parlando.

Verissimo: chi sarà l’ospite della puntata?

L’ospite d’onore è Maria Elena Boschi, avvocato e politica italiana che racconterà alla Toffanin e al pubblico a casa alcune esperienze della sua vita pubblica e privata. A quarant’anni la donna ha riscoperto cosa significa amare e sta vivendo una storia unica insieme a Giulio Berruti, il suo attuale fidanzato. i due stanno insieme da poco ma sembra che le cose vadano a gonfie vele. Condividono tanti momenti insieme, dal relax all’hobby. Sicuramente a Verissimo, Silvia Toffanin farà rivelare qualcosa su questa nuova love story che da qualche tempo incuriosisce il web affamato di sapere. Dopo il post pubblicato sui social del programma, le prime reazioni dei fan sembrano non essere positive tanto che qualcuno ha commentato: “Guarderò altro”, “Siete caduti in basso”, ” Ecco i politici in Italia: esibizionisti”.

Chissà se dopo l’intervista di domani l’opinione pubblica cambierà idea sul conto di Maria Elena Boschi, intanto non ci resta che aspettare per vedere la puntata e ascoltare il racconto dell’avvocato e politica.