Accadde oggi, 27 Marzo: Roma diventa capitale d’ Italia – VIDEO

Accadde oggi. Il 27 Marzo è l’ 86° giorno del calendario gregoriano. Mancano 279 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 27 marzo ricorre la Giornata mondiale del teatro, fondata dall’Istituto Internazionale del Teatro a Vienna nel 1961 a sostegno delle arti di scena. Nel 2021, a causa della pandemia dilagante da Coronavirus, questo giorno assume una valenza ancora più sentita con la chiusura da oltre un anno di teatri e luoghi di cultura e intrattenimento, mettendo in ginocchio un’intera classe di lavoratori. Si celebrano i Santi Augusta di Serravalle, Ruperto di Salisburgo e Giovanni di Licopoli.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1272 – Gregorio X è consacrato Papa della Chiesa cattolica

1306 – Roberto I ed Elisabetta de Burgh sono incoronati re e regina di Scozia

1309 – Papa Clemente V scomunica tutti i veneziani con la sua bolla In Omnem

1416 – Nasce San Francesco di Paola

1794 – Svezia e Danimarca firmano un patto di neutralità

1855 – Il geologo canadese Abraham P. Gesner brevetta il cherosene

1861 – Roma viene proclamata capitale del Regno d’Italia

1871 – Primo incontro internazionale della storia del rugby a 15 a Edimburgo: Scozia – Inghilterra 4-1

1901 – Nasce Carl Barks, fumettista e padre di Paperino

1938 – Morte presunta di Ettore Majorana

1941 – Attacco su Pearl Harbor

1963 – Nasce il regista Quentin Tarantino

1968 – Muore l’ astronauta Yuri Gagarin

1970 – Nasce la cantante Mariah Carey

1975 – Esce nella sale il primo film della saga di Fantozzi

1980 – Nasce il cantautore Cesare Cremonini

1994 – In Italia si svolgono le elezioni politiche che vedono, per la prima volta, la vittoria di Silvio Berlusconi

1995 – Muore l’imprenditore Maurizio Gucci, ucciso su commissione dalla moglie Patrizia Reggiani

2002 – Muore l’ attore Dudley Moore

2009 – In Indonesia cede una diga di un lago artificiale. Sono morte 99 persone

2020 – Durante la pandemia da Covid-19, Papa Francesco invoca Dio in una Piazza San Pietro completamente vuota con la benedizione eucaristica Urbi et Orbi, in via del tutto straordinaria, poiché viene impartita solo a Natale e Pasqua