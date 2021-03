Allerta alimentare, ritirata barretta di un noto brand per rischio microbiologico

Ritirati dal commercio alcuni lotti Céréal BIO barretta zenzero e limone, il Ministero ha riscontrato la possibile presenza di ossido di etilene oltre i limiti

Non si placa l’allerta alimentare messa in atto dal Ministero della Salute e dal Rasff nella lotta contro cibi e bevande con etichettatura non vigente all’attuale nomenclatura oppure con presenza di possibili contaminanti negli ingredienti.

La nuova segnalazione pubblicata sul sito ufficiale riguarda il ritiro dal commercio di un paio di lotti di barrette allo zenzero e limone dell’azienda Céréal BIO di Nutrition & Santé Italia per rischio chimico. Come sempre, si chiede di non consumare il prodotto ma di riportarlo nel punto vendita per il cambio merce immediato.

Barretta ritirata dal mercato, i dettagli sui lotti in questione

Nell’apposita sezione news del sito del Ministero della Salute è comparsa nelle ultime ore la segnalazione di un ritiro immediato di alcuni lotti delle barrette allo zenzero e limone di Céréal BIO di Nutrition & Santé Italia S.p.A. Il nome del produttore è Meraviglie S.r.l. sito in via del Commercio 16 a Sommacampagna, Verona.

I numeri dei lotti richiamati sono i seguenti:

L030621 con data di scadenza o termine minimo di conservazione al 03/06/2021 e venduto in confezioni monodose da 35 grammi.

con data di scadenza o termine minimo di conservazione al 03/06/2021 e venduto in confezioni monodose da 35 grammi. L221021 con data di scadenza o termine minimo di conservazione al 22/10/2021 e venduto in confezioni monodose da 35 grammi.

I lotti in questione sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati a causa della possibile presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge nello zenzero contenente tra gli ingredienti. Ancora una volta segnaliamo che l’ossido di etilene è un composto petrolchimico usato anche nell’industria alimentare come conservante e disinfettante.

In particolare è usato per uccidere microrganismi come muffe, batteri e funghi, quindi un ottimo sterilizzante per tutti quegli alimenti che non possono essere sottoposti a pastorizzazione, perché sensibili alle alte temperature.

Il suo utilizzo è normato dal Regolamento UE 396/2005, in cui vengono definiti anche i valori soglia limite. Al momento è fortemente sconsigliato il suo utilizzo come principio attivo nei pesticidi usati all’interno dell’UE.