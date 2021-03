Amadeus. Si ferma il programma: il motivo dell’arresto

Amadeus. Il popolare presentatore Amadeus è costretto a fermare il programma per cause di forza maggiore. Cosa è successo

I soliti Ignoti è un fortunatissimo format televisivo che va in onda ormai sui nostri schermi dal 2007. Il primo a prenderne il timone fu il compianto e mai dimenticato Fabrizio Frizzi. Adesso la conduzione è affidata all’altrettanto simpatico e amato Amadeus.

Il gioco prevede sicuramente una buona dose di intuito ma anche capacità d’osservazione e talento nel cogliere i minimi particolari. Lo scopo è quello di abbinare otto identità, per fama o per professione, agli otto personaggi che sfileranno di volta in volta davanti al concorrente di turno. Una fase successiva in più serve a incrementare la difficoltà: bisognerà infatti associare un personaggio extra, legato da vincoli di parentela, a una delle precedenti 8 identità.

Se il concorrente abbina correttamente il congiunto all’ignoto, porta a casa un bel gruzzolo. Ultimamente sta andando in onda una versione speciale in cui sono concorrenti personaggi del mondo dello spettacolo. Il ricavato verrà donato ad enti con scopi benefici.

L’ultima protagonista del programma è stata Mara Maionchi. E’ stato annunciato uno stop del programma: cos’è accaduto? Come se l’è cavata la simpaticissima giudice di X Factor?

Amadeus ferma I Soliti Ignoti. Il motivo

La prova di Mara Maionchi a I Soliti Ignoti è stata egregia. La celebre produttrice discografica e giudice televisiva di X Factor ha guadagnato un bel gruzzoletto. Dopo aver superato la prova finale, abbinando il parente misterioso alla corretta identità in gara, ha raccolto ben 30.500 euro. Questi soldi non entreranno ovviamente nelle tasche della famosa concorrente ma verranno devoluti a un’associazione che si occupa di autismo.

E’ stato annunciato, inoltre, che il programma subirà un arresto nella messa in onda per due giorni. Oggi e domani (sabato e domenica) la prima serata di Rai Uno è dedicata allo sport e al grande calcio in particolare. Verranno trasmesse due importanti partite: la partita Spagna-Italia under 21, mentre domenica sarà la volta di Bulgaria-Italia. Una piccola pausa per poi riprendere la prossima settimana.