Il programma di successo ‘I Soliti Ignoti’ è stato interrotto a causa di altri importanti eventi, come spiegato dal presentatore Amadeus.

In molti si sono chiesti il perché, in alcune giornate, sia stata interrotta la messa in onda del famosissimo programma condotto da Amadeus, cioè ‘I Soliti Ignoti‘.

Si tratta di una trasmissione a premi, che va in onda su Rai 1 dopo la fine del telegiornale della sera, fino all’inizio della prima serata.

Ieri sera è stata trasmessa la puntata, ma il giorno prima questo non è avvenuto e lo stesso succederà sia oggi che domani.

Il presentatore ha spiegato al pubblico che la causa sono degli importanti eventi calcistici.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> I Soliti Ignoti, Mara Maionchi fa divertire Amadeus: le sue parole

L’appuntamento con il pubblico è stato rimandato a lunedì sera: I Soliti Ignoti si ferma per questo weekend.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> I Soliti ignoti, esplosione in studio: è una premonizione ma Amadeus si spaventa

Il conduttore Amadeus ha annunciato che il programma televisivo italiano ‘I Soliti Ignoti‘ questo fine settimana non andrà in onda: l’appuntamento al pubblico a casa è stato dato direttamente al lunedì della prossima settimana.

Tutti si stanno dunque chiedendo che cosa stia succedendo e quali siano le ragioni dell’interruzione delle puntate.

I motivi di questa scelta mediatica sono stati degli importanti eventi di calcio, che verranno trasmessi alle ore 20:30: proprio questa sera giocheranno contro la Spagna e l’Italia (under 21), mentre domenica 28 febbraio ci sarà la partita Bulgaria – Italia.

L’ultima puntata è stata molto divertente, con l’ospite Mara Maionchi: doveva trovare il parente misterioso e le battute scherzose non sono di certo potute mancare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Tutti i fan più affezionati del programma presentato dal talentuoso Amadeus aspettano con ansia il 29 febbraio, per tornare a divertirsi con la trasmissione più seguita di sempre.