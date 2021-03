Amici 20, esibizione a sorpresa. Il bacio finale sorprende il pubblico

Amici 20, esibizione a sorpresa sul palco del serale. Il finale genera migliaia di reazioni sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Al via la seconda puntata del serale di Amici 20. La serata comincia fin da subito con le consuete incomprensioni tra i professori, in particolare tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini e tra Rudy Zerbi e Arisa. È stata proprio la squadra Celentano-Zerbi a continuare la sfida e a chiamare sul palco le altre due. La serata è cominciata con una sfida tra Sangiovanni e Tancredi per poi spostarsi sul ballo. A questo punto per la squadra di Lorella Cuccarini è stato schierato Alessandro, che si è esibito in un’esibizione di Rugantino al fianco di Martina e Rosa.

Amici 20, Ibla canta durante l’esibizione di Alessandro

Oltre alla partecipazione di Rosa e Martina, i cui personaggi si contendevano scherzosamente Alessandro, l’esibizione ha visto l’esibizione straordinaria di Ibla sulle note di Roma ‘un fa la stupida stasera. Non era ancora avvenuto in questa edizione che un cantante ed un ballerino si esibissero in contemporanea. La sua apparizione, da dietro un cartonato, ha piacevolmente stupito il pubblico, ma ciò che ha lasciato davvero senza fiato i fan è stato il bacio finale tra lei ed Alessandro.

Come hanno fatto giustamente notare i fan sui social, non è certo la prima ragazza (cantante o ballerina) che Alessandro bacia dal pomeridiano ad oggi. Che Lorella Cuccarini si diverta ad assegnargli certe esibizioni?