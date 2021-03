Amici 20, svelato il nome del vincitore di questa edizione

Mentre l’ultimo appuntamento con il Serale si avvicina il nome del vincitore di Amici 20 viene inaspettatamente svelato.

Mentre la corrente edizione di “Amici di Maria De Filippi” è ormai agli sgoccioli, i suoi più fedeli telespettatori restano in febbrile attesa dell’appuntamento di questa sera su Canale 5 con il serale. L’eliminazione della cantante Gaia Di Fusco durante la scorsa puntata ha generato non poco clamore. Ed in seguito alla sua uscita dal programma, l’ex concorrente canora, pare che si sia pronunciata in una recente intervista. Volendo sottolineare come in realtà il nome del viciniore sia già noto ad alcuni.

Amici 20 e la rivelazione sul nome del futuro vincitore

Rispetto agli altri ex concorrenti del talent show pare che la giovanissima cantante di origini campane abbia ricoperto inaspettatamente, nel corso di un’intervista al settimanale di “TV Sorrisi e Canzoni”, il ruolo di ufficiale portavoce. Stando dunque a quanto affermato da Gaia, sembrerebbe che a giungere in finale con certezza, e pronti ad affrontare la sfida conclusiva, saranno proprio lo stilo ed oscuro, Aka7even, ed il cantautore rapper, Sangiovanni.

Ma oltre alle delucidazioni sulle probabili previsioni in vista dell’appuntamento conclusivo, Gaia ha anche riportato in maniera inedita alcune parole che la stessa madrina della trasmissione, Maria De Filippi, pare le abbia riservato al momento della sua eliminazione. Nonostante la ragazza avesse provato più volte a partecipare ad “Amici”. Seguendo le selezioni fin dall’adolescenza. Questa è stata per lei l’occasione della sua vita. Una chance che si é conclusa con un tale insegnamento. “Le critiche vanno assimilate, ma bisogna guardare il contesto a 360 gradi”.

L’antagonista invece della giovane artista emergente è stato interpretato, secondo la sua versione dei fatti, dall’insegnate Rudy Zerbi. Ma lei ha infine sostenuto di voler accettare anche quell’antagonismo purché abbia una valenza produttiva. E migliorare il suo bagaglio di esperienze canore. Ammettendo: “Un giorno anche Rudy Zerbi si ricrederà”.