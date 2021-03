Anna Tatangelo torna a casa e si gode un po’ di relax. Ci regala un attimo della sua quotidianità con un saluto speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo sempre più bella e sempre più mamma e donna come tutte le altre. La cantante di Sora, dopo il suo exploit biondo, è tornata al suo colore naturale e tramite i social ci fa entrare a piccoli passi nella sua vita.

Solo due giorni fa, il suo post mentre era in cucina ha fatto il pieno di like. Anna si è mostrata ai fornelli mentre preparava i frutti di mare, rigorosamente in tuta e capelli legati. Versione casalinga qualunque senza far mancare però la sua bellezza e sensualità, con un top cortissimo e forme ben in vista. Merenda golosa poi con le fragole e il cioccolato che ultimamente nelle sue Instagram Stories compaiono spesso e poi via in sala prove a lavorare.

C’è grande trepidazione tra i fan che aspettano con ansia i suoi prossimi lavori. Da tempo l’ex di Gigi D’Alessio fa vedere che qualcosa bolle in pentola ma da poco, parlando con i fan tramite i box delle domande che mette a disposizione Instagram, ha spiegato che bisognerà aspettare ancora un altro po’. E nel mentre cosa fare? Deliziarsi con le chicche che ogni giorno la bella Anna ci regala. Di poco fa un breve video nel quale ci concede un altro momento della sua giornata.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, inondata di critiche. Commenti pesanti la fanno infuriare

Anna Tatangelo, una bellezza semplice e contagiosa

LEGGI ANCHE -> Fedez pubblica un video con Leone: la sua reazione è inaspettata – FOTO

Anna Tatangelo torna a casa e ci regala un momento della sua pausa relax pomeridiana. Lo fa tramite Instagram e le sue Stories che ormai sono diventate un must, soprattutto per i personaggi pubblici. Non sappiamo dove sia stata, ci ha fatto vedere solo di essere in treno.

Poi si mette comoda, un pigiamone viola che sembra quasi una felpa e si butta a letto. Saluta così i suoi follower scrivendo accanto a lei “Hola”. Chiude leggermente gli occhi Anna e sposta la testa dal lato. I capelli sono lunghi e fluenti, stesi sul letto e lei sdraiata sulle lenzuola bianche si riprende dall’alto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Niente di così strano, ma i follower sono pazzi di lei e della sua bellezza, così semplice e contagiosa.