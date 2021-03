Balsamo all’olio di oliva: la soluzione ideale per ammorbidire i capelli!

Ecco tutti i passaggi per creare un ottimo balsamo all’olio di oliva. Tutto ciò che serve per creare un composto miracoloso.

Il sogno di chiunque è avere dei capelli voluminosi, che si presentino morbidi e, magari, anche ben nutriti.

Tuttavia questo desiderio molto spesso resta tale a causa di molti fattori esterni come umidità, smog,

esposizione ai raggi solari o anche trattamenti aggressivi sul cuoio capelluto.

In commercio esistono moltissimi prodotti che permettono di nutrire e avere dei capelli luminosi. Tuttavia

in questi prodotti molto spesso vi è la presenza di prodotti chimici che, a lungo andare, possono andare a

danneggiare il cuoio capelluto e il capello stesso.

Come creare un balsamo all’olio di oliva in poche mosse: come procedere

Per fortuna creare un balsamo per i vostri capelli che sia in grado di nutrire e renderli sani, in modo tale da

far ritrovare morbidezza e lucentezza ai vostri capelli, è davvero molto semplice, oltre a rappresentare una soluzione molto economica.

Un ingrediente fondamentale per creare un ottimo balsamo per i vostri capelli è sicuramente l’olio di oliva.

Infatti questo prodotto sarà utilissimo per dare nuova vita ai vostri capelli. Questo perché è ricco di

vitamina A ed E che aiutano la circolazione e, quindi, rallentano l’invecchiamento del capello stesso essendo degli ottimi antiossidanti.

Inoltre l’olio di oliva, in particolar modo quello extravergine, è anche ricco di acidi grassi che hanno una azione idratante su tutto il cuoio capelluto.

L’olio di oliva, inoltre, avendo una consistenza oleosa, è un balsamo naturale per i nostri capelli. Li va a

nutrire nel migliore dei modi e in profondità. Realizzare un balsamo con questo ingrediente è molto

semplice.

Non dovrete far altro che mettere circa 50 ml di olio di oliva, possibilmente extravergine, in una

ciotolina e andarlo a riscaldare anche utilizzando un forno a microonde. Ovviamente non si devono

raggiungere temperature molto alte, ma basterà che l’olio sia appena tiepido

. Arrivati a questo punto, non dovrete far altro che andare a cospargere il vostro balsamo naturale su tutta la lunghezza dei vostri capelli, avendo cura di farlo per ogni ciocca soprattutto se avete anche problemi di forfora.

Una volta finita l’applicazione, dovrete lasciare agire il prodotto per circa 15 minuti e, poi, procedere con il vostro shampoo abituale. I risultati saranno davvero strabilianti!