Hairstyling: Belen Rodriguez e l’acconciatura più romantica della stagione

Decisamente incantevole. Una delle ultime foto della showgirl argentina Belen Rodriguez su Instagram la vede sfoggiare un’acconciatura dall’effetto WOW.

La dolce attesa fa nascere in Belen Rodriguez uno spirito all’insegna della dolcezza. Sembrerebbe proprio che la modella abbia scelto di rappresentarlo anche con un’acconciatura a dir poco romantica che fa sciogliere il cuore.

Uno degli ultimi scatti postati sul suo profilo ufficiale Instagram la vedono sfoggiare il pancione: nuance neutre, sfondo tinta unita, spallina dell’abito sensualmente scesa e la chioma folta raccolta in una dolcissima coda con un fiocco azzurro. Il risultato finale unisce la raffinata e naturale eleganza dell’influencer argentina alla tenerezza della gravidanza.

Dopo la nascita di baby Vittoria Ferragni, non vediamo l’ora di conoscere anche Luna Marie. Nell’attesa, Belen non fa mancare occasione per parlare di sé: al di là dell’episodio spiacevole che ha coinvolto anche Pio, Amedeo e Stefano De Martino, la showgirl si mostra più sensuale e bella che mai. La sua semplicissima acconciatura è così romantica da non poter non catturare l’attenzione e diventare tendenza moda Primavera 2021.

21 settimane. commenta Belen Rodriguez sotto questo delicatissimo scatto. E’ evidente che la showgirl con Antonino Spinalbese abbia ritrovato il suo equilibrio e la sua felicità. Ora sta vivendo il quinto mese di gravidanza: presto darà una sorellina al suo primogenito Santiago De Martino.

La dolce attesa non è certo stata una scusa per mettersi in pausa dal lavoro: al contrario, Belen nel frattempo si è dedicata alla sua campagna per Cotril, alle interviste in TV e al nuovo brand di moda lanciato con i fratelli Cecilia e Jeremia, Hinnominate.

Insomma, un’icona di bellezza che si mostra come donna d’affari sempre presa dai suoi mille progetti, una mamma, una compagna, un’influencer e un’insegnante in fatto di fashion: non mancano mai le importanti lezioni di stile sulle ultime tendenze moda.

Belen ci è di ispirazione per borse, abiti, calzature, accessori e… hairstyling!