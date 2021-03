L’ultimo scatto postato da Belen Rodriguez nella sua pagina Instagram la riporta indietro allo shooting pugliese per la sua collezione di beachwear “Me Fui”

La showgirl argentina Belen Rodriguez è nel pieno della sua gravidanza ormai al sesto mese di gestazione, per lei una rinnovata felicità al fianco di Antonio Spinalbese con cui è legata sentimentalmente dalla scorsa estate. In questi mesi molte però le critiche nei suoi confronti, gli attacchi rivolti per la differenza di età con il suo compagno di 10 anni più giovane, ma anche per la rapidità con cui sembra cambiare partner.

Lei, dopo mesi di silenzio, ieri è sbottata e dopo le ennesime critiche rivoltole dagli haters a margine di uno scatto postato proprio con Antonino, ha riposto: “La cosa che mi dà più fastidio è leggere ‘cambi uomo come le mutande’. Volevo precisare che le mutande le cambio più spesso. Con chi scelgo di passare la mia vita sono fatti miei”, ha spiegato Belen.

Belen Rodriguez incanta in costume, che nostalgia l’estate pugliese

Sempre pronta a stupire e incantare i fan, Belen ha da poche ore postato uno scatto direttamente dalla sua collezione di beachwear “Me Fui”, ideata con la sorella Cecilia e con cui l’abbiamo vista posare l’estate scorsa nell’entroterra pugliese per la campagna promozionale.

Un tuffo nel passato, fatto di colori e sapori legati alla tradizione, vento salmastro e salsedine sulla pelle abbronzata. Una collezione che la bella argentina ha voluto ripresentare, forse non per una ventata improvvisa di pazzia che vuole anticipare l’estate italiana, ma dare colore alla sua vita al momento incupita da troppe critiche e maldicenze. Belen ricordiamo, ha anche già in programma inoltre di lanciare una nuova linea di abbigliamento proprio con i due fratelli, “Hinnominate”, che sarà presentata il prossimo luglio nei maggiori store.

Domani invece la vedremo su Rai 1 per un’intervista esclusiva con Mara Venier a “Domenica In”. Sicuramente l’argomento principale della chiacchierata verterà sulla gravidanza ma non escludiamo colpi di scena.