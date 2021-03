Carolina Stramare, la bellezza di una dea tutta in un primo piano – FOTO

L’ex miss Italia Carolina Stramare ha incantato i fan su Instagram: bellezza divina, tutta racchiusa in un primo piano

Unica, memorabile, senza tempo: la bellezza di Carolina Stramare è senza dubbio tra le più eccelse visioni che abbia vantato il territorio italiano. Consapevole della sua evidente e riconosciuta avvenenza, partecipa a Miss Lombardia nel 2019, aggiudicandosi il titolo.

Quella vittoria la conduce direttamente alle porte del concorso di bellezza nazionale più prestigioso, Miss Italia. Scartata e poi ripescata, ha conquistato l’ambita coroncina, diventando la reginetta delle bellezze italiane.

Ormai modella ricercatissima e influencer da numeri stratosferici, ha conquistato un enorme quanto meritato successo in costante crescita. Nonostante ciò, fuori dalla professione, rimane una ragazza semplice, riservata e di sani valori, come quello della famiglia, alla quale è molto legata.

LEGGI ANCHE–> Chiara Ferragni: il pigiama rosa del parto diventa cult, esaurito in 24 ore

Carolina Stramare: il primo piano di una dea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

LEGGI ANCHE–> Belen Rodriguez, inondata di critiche. Commenti pesanti la fanno infuriare

Lunghi capelli castano scuro, pelle radiosa, lineamenti perfettamente regolari, labbra carnose e gli occhi di un taglio unico e colore indescrivibile: Carolina Stramare è un sogno ad occhi aperti.

Non ha bisogno di esibire il corpo scolpito, caratterizzato da forme esplosive, distribuite per i suoi 1,80 cm di pura bellezza. Basta semplicemente il suo splendido viso, quasi completamente al naturale, e un top casual in maglia, per farla risplendere di assoluto fascino.

Una dea da adorare, come i suoi 214 mila followers non possono fare a meno. Basta questa semplice immagine a conquistare più di 18 mila like, e una serie di commenti stupefatti dell’incredibile estetica della modella.

Immagine che avrebbe dovuto deliziare i telespettatori dell’Isola dei Famosi, selezionata tra i naufraghi nella gara di sopravvivenza del reality. In seguito è stato annunciato il suo ritiro per problemi di natura personale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ma la meravigliosa influencer non manca di certo nel “consolare” i fan, che sono felici di poterla ammirare sui social, coscienti che ci saranno altre occasioni di rifarsi, come dichiarato anche dalla stessa modella.