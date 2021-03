Chiara Biasi in costume è sublime: un fisico marmoreo che fa sognare – FOTO

L’ultima foto apparsa sul profilo ufficiale Instagram di Chiara Biasi è semplicemente mostruosa: la nativa di Pordenone in bikini è una visione magnifica.

Chiara Biasi, con oltre 2,7 milioni di followers su Instagram, è una delle influencer più seguite in Italia. La classe 1990, poco fa, ha incantato tutti i suoi ammiratori postando in rete una fotografia spaziale. La 30enne cattura le attenzioni del suo pubblico mettendo in mostra il suo fisico illegale: il costumino sexy e striminzito mette in risalto ogni singolo angolo del suo corpo marmoreo.

La Biasi è in splendida forma: il suo addome è davvero incredibile e lascia tutti a bocca aperta. “Io ammetto tacitamente”, ha scritto la nativa di Pordenone nella didascalia. Il post ha ovviamente raccolto numeri stratosferici in pochissimo tempo, collezionando per l’appunto 18mila likes in meno di un’ora.

Chiara Biasi e gli scatti mostruosi in bikini

Chiara ha una grande passione per i bikini e ama condividere scatti in cui fa vedere agli utenti del web il suo corpo da sogno. La friulana ha deciso di fondare una linea tutta sua dal nome ‘Poisson D’Amour’ ed è anche testimonial di altri brand di successo e di marchi noti al grande pubblico.

Il bikini che indossa nell’ultima fotografia pubblicata sui social network è leopardato ed è abbinato al copricostume. La 30enne ammalia i suoi followers con una posa decisamente sexy ed esplosiva. I fan stanno ovviamente commentando con grande entusiasmo, inondando il post di complimenti.

La Biasi, qualche giorno fa, decise di mandare in tilt Instagram pubblicando una fotografia da infarto: la nota influencer indossava un costumino a perizoma che metteva sicuramente in risalto il suo didietro mostruoso.