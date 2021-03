Chiara Ferragni: il paragone tra Leone e Vittoria fa impressione – FOTO

Il paragone condiviso da Chiara Ferragni fra il piccolo Leone e la appena nata Vittoria fa impressione sul web. Ecco gli scatti.

E’ soltanto il quarto giorno di vita della bimba più famosa d’Italia, la piccola Vittoria Lucia Ferragni, nata dall’entusiasmante unione tra il rapper Fedez e l’imprenditrice celebre in tutto il mondo Chiara Ferragni, eppure sembra che le prime somiglianze inizierebbero già a dare le prime inconfondibili avvisaglie. A stupire incredibilmente gli innumerevoli ammiratori della fatidica coppia, meglio conosciuta come i “Ferragnez” e appena dopo il lieto evento, è stato un contenuto condiviso da Chiara sul suo profilo Instagram soltanto poche ore fa. Gli scatti, oltre ad essere divenuti immediatamente popolari, promettono infatti una sorprendente rivelazione.

Chiara Ferragni e l’impressionate paragone tra Leone e Vittoria

E’ un’emozionante compilation quella realizzata dalla regina delle influencer. I nove scatti seguono le prime ore di vita di Vittoria, e a distanza di tre anni, anche quelle del piccolo Leo. Una serie di istantanee accuratamente messe in sovrapposizione per far notare l’inverosimile somiglianza. E’ pur vero che sono legati dalla loro fratellanza, eppure grazie ai loro tratti ed alle loro espressioni, verranno subito identificati dai loro fan come se fossero davvero “gemelli“.

Lo sfaccettato post, contenente la seguente didascalia: “Vitto and Leo comparison 🥰” ha ricevuto fino a questo momento ben oltre un milione di apprezzamenti.

“Sempre più bella!“, è così infine che decide di sentenziare con affetto una loro ammiratrice riferendosi alla tenera “Vitto”. E concludendo poi con un augurio condiviso palesemente anche dalla restante moltitudine: “Congratulazioni, sono due creature bellissime 💖“.