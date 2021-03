Come apparecchiare la tavola a Pasqua: dritte su come fare bella figura!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come rendere la tavola speciale nel giorno di Pasqua. Ecco i consigli e le dritte su come procedere.

Pasqua è ormai alle porte e, come tutte le feste, è bello condividere momenti e soprattutto pranzi con la propria famiglia e con le persone più care. Proprio per questo è bello pensare di rendere la Pasqua un’ occasione speciale in cui non lasciare nulla al caso, anche la preparazione degli ambienti e della tavola.

Coincidendo con la primavera, quindi, potete pensare a decorare la vostra tavola richiamando anche questa stagione. Non dovrete far altro che dare via libera alla vostra fantasia pensando di arricchire le decorazioni con fiori, uova, pulcini e conigli che sono un must della Pasqua.

Ovviamente come tutte le feste che si ripettino bisogna dare un tocco di gioia e divertimento all’atmosfera in modo da dare un senso di felicità a tutto l’ambiente.

Idee per apparecchiare la tavola a Pasqua: da dove cominciare?

Pensate di creare, magari facendovi aiutare dai più piccoli, dei segnaposti colorati ed eccentrici, con tema dei fiori freschi. In questo modo potrete dare un effetto cromatico, grazie a dei tovaglioli colorati, mescolando anche il profumo e l’eleganza dei profumi dei fiori.

Se, invece, volete essere più tradizionalisti e pensare più alla golosità un modo semplice e molto carino per creare dei segnaposti è l’utilizzo della cioccolata. In questo caso potete prendere dei piccoli coniglietti di cioccolata e utilizzarli come segnaposti per i vostri ospiti. Così facendo, potrete mangiare la cioccolata insieme oppure ogni ospite potrà decidere di portare il proprio coniglietto a casa come ricordo della giornata appena passata.

Passando ai tovaglioli, anche essi possono diventare degli elementi decorativi molto importanti. In questo caso la prima cosa da fare è optare per colori tenui che ricordino assolutamente la primavera. Se siete davvero bravi e avete una buona manualità potete sfruttare la tecnica degli origami orientali e creare dei piccoli pulcini come tovaglioli di carta.

Invece, se badate più alla semplicità, potete optare per un uovo sodo avvolto in un tovagliolo andando a legare le due estremità con del nylon o dello spago in modo da formare le grandi orecchie di un coniglio.