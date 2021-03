Dayane Mello già in bikini fa esplodere i social: bellezza allucinante FOTO

Dayane Mello già in bikini fa esplodere i social: bellezza allucinante. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Dayane Mello è una delle modelle più belle del mondo della televisione e dei social. Quest’anno ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di farsi conoscere. Qualche anno fa ha partecipato Stefano Sala, il suo ex fidanzato e padre di sua figlia, e lei arrivò a fargli una sorpresa per fargliela vedere. Dopo qualche anno ha deciso di partecipare proprio lei, dove ha avuto modo di farsi conoscere.

Dayane Mello bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Dayane nella casa ha raccontato la sua vita, il suo passato difficile e ha vissuto un vero e proprio dramma. Infatti, nelle ultime settimane del gioco, ha appreso una notizia orribile: suo fratello ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale alla sola età di ventisei anni. Lì ha dimostrato di essere davvero molto forte, ha deciso di rimanere nella casa e di giocarsi il tutto e per tutto fino in fondo. Si è classificata quinta in finale ed è tornata a casa, piena di soddisfazioni per un’avventura che le ha dato davvero tanto nel coso dei sei mesi trascorsi lì dentro.

Dayane è tornata sui social dopo la fine del GF Vip e ora si sta godendo l’affetto dei suoi fans, di sua figlia e degli amici che ha trovato nel programma.