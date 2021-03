Dieta a base di gelato: di cosa si tratta e come funziona

Esiste una dieta al gelato? Sì e per l’estate è il giusto compromesso, ecco come funziona e quali sono i consigli per seguirla

Avete mai pensato di dimagrire con una dieta al gelato? Vi sembrerà assurdo ma esiste un percorso alimentare per l’estate ed è un giusto compromesso per scendere di peso ma con gusto. Il piano è stato ideato da Pietro Migliaccio, nutrizionista Presidente della Società Italiana di Alimentazione ed è di tipo ipocalorico. Chi la seguirà potrà arrivare a mangiare anche due gelati al giorno, ma entriamo nel dettaglio così da capire meglio il suo funzionamento.

Dieta al gelato: di cosa si tratta?

Per la dieta al gelato esiste un programma settimanale da seguire in modo giusto ed equilibrato affinché si arrivi agli obiettivi prefissati. Il piano alimentare dovrà essere scelto per una sola settimana in quanto si tratta di un percorso ipocalorico di 1200 calorie, poche ma che vi faranno perdere peso in poco tempo. Niente risulterà pesante proprio dalla presenza di gelato che andrà a bilanciare il resto delle quantità di alimenti inseriti nella dieta. Per sette giorni potrete alternare a pranzo o a cena il gelato ad altri cibi e con questo metodo si potrà scendere fino a tre chili e vi sentirete più sgonfi e leggeri.

Il menù

Il menù da seguire ogni giorno è questo:

colazione: yogurt, fette biscottate con marmellata o miele, caffè o latte; spuntino: un frutto; pranzo: potete scegliere tra una coppa di macedonia con gelato alla crema più una o due cialde e carne, pesce con contorno; spuntino: gelato alla frutta o al cioccolato o un frutto; cena: se non lo avete mangiato a pranzo potrete concedervi di nuovo il gelato alla frutta, altrimenti è consiglia la solita routine tra carne, pesce e uova con contorno.

A questo punto non resta che attendere l’estate per provare questo nuovo metodo di dimagrimento, sarà una passeggiata all’insegna del gusto e del piacere.