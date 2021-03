Elenoire Casalegno sblocca un ricordo: quesi tempi sono finiti -FOTO

Elenoire Casalegno pubblica un ricordo su Instagram, la nostalgia cresce sempre di più e sui social le foto del passato fanno il giro del web

Conduttrice, attrice e ex modella, Elenoire Casalegno è un concentrato di energia pura e bellezza. Anche lei come tutti sono costretti a rimanere in casa per cercare di contenere i contagi del coronavirus che da un anno non ci lascia in pace. Si viaggia per niente o molto poco, il lavoro c’è ma è ben diverso da quello a cui eravamo abituati e la normalità è ormai acqua passata. Così non restano che i ricordi e soprattutto sui social sono tante le star della televisione che si apprestano a pubblicare foto del passato.

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Canalis il triste arrivederci e l’inizio di una nuova avventura- FOTO

Elenoire Casalegno: che tipo di ricordo posta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

LEGGI ANCHE>>>Tommaso Zorzi e lo “scambio d’identità” social con Francesco Oppini

Seguita da più di ottocento mila follower, Elenoire Casalegno sblocca un ricordo che fa impazzire il web vista la tanta bellezza. Si tratta di una foto di qualche tempo fa quando le sfilate di moda erano concesse e il pubblico era lì presente ad acclamare le modelle. Non esistevano le piattaforme online per partecipare ai concerti, conferenze o ad altri eventi. Tutto era reale e niente virtuale. Così la donna si lascia andare alla nostalgia del passato con un post molto osé.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Intimo nero coperto da una sottana trasparente, il reggiseno non c’è ed un mantello verde accarezza le forme dell’ex modella. Ormai quelli sono tempi andati, la Casalegno ha abbandonato quel mondo dedicandosi alla televisione e alla famiglia. Non mancano però condivisioni con il suo pubblico sui social, dove tutto riprende vita.