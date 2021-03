Fedez pubblica un video con Leone: la sua reazione è inaspettata – FOTO

Fedez, il neo papà bis si concede i primi giorni di Vittoria a casa ma a quanto pare qualcuno non è così felice…

Fedez e Chiara Ferragni sono tra le coppie più social degli ultimi tempi. La loro vita quotidiana viene spesso documentata sui rispettivi profili Instagram. Seguitissimi e amatissimi (anche molto, troppo invidiati) la coppia sta condividendo la gioia della nascita di Vittoria con post e video che emozionano.

La foto di famiglia – ora al completo – postata dal rapper diverse ore fa ha riscosso un incredibile successo: si parla di quasi 1,5 milioni di like in meno di un giorno. La coppia appare più bella che mai, la dolcezza della Ferragni è una meraviglia. Ma qualcuno non è così sorridente…

Il piccolo Leo infatti ha un’espressione tenerissima, tanto che Fedez scrive: Quando scopri di non essere più figlio unico…commento che ha scatenato l’ilarità del web. La faccia di Leone haahahahahahah… scrive un follower.

Fedez, il piccolo Leone è geloso

Tra le storie di Instagram, Fedez pubblica un dialogo padre-figlio in cui Leone appare infastidito, il rapper scrive infatti Lello modalità gelosino. Il primogenito della coppia infatti crede che la sorellina Vittoria gli abbia rubato il cibo.

Fedez spiega infatti che la bambina ha pianto perchè aveva fame e Leone risponde dicendo che gli ha rubato la pappa. Una scena davvero carina e di una dolcezza incredibile…ovviamente ci pensa poi il papà bis a smorzare i toni…scrivendo che la discussione aveva luogo mentre era seduto sul water.

Una scena che non è passata assolutamente inosservata e che ha fatto sorridere il web.