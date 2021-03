Ferragnez, il gesto di Vittoria lascia Fedez senza parole VIDEO

Il gesto di Vittoria è stato inatteso e ha sorpreso mamma e papà. Chissà cosa ne penserà Leone se ha visto questa scena.

Da pochi giorni Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a casa dopo il parto della bellissima influencer che ha dato alla luce la piccola Vittoria.

Suo marito le è stato accanto per tutti i giorni che è stata ricoverata avendo avuto la possibilità di dormire nella stanza dove si trovava Chiara e la piccola Vittoria all’interno della clinica Mangiagalli di Milano.

Da quando sono tornati a casa la famiglia si è riunita al piccolo Leo e i quattro non si sono più divisi con i genitori che si sono divisi nel dare attenzioni sia a Leone che a Vittoria.

Leone è apparso un po’ geloso dell’arrivo della nuova sorellina ma nonostante ciò le ha fatto trovare un regalo fatto con le sue manine e dispensa bacini a dimostrazione del fratello amorevole che sarà per lei.

Il gesto di Vittoria che diverte mamma e papà

Oggi ha fatto divertire un post di Fedez dove la piccola Vittoria, in braccio al papà, si è avvicinata cercando il latte come fa quando è in braccio alla mamma.

Peccato che il risultato non sia stato lo stesso e non ha trovato il cibo che sperava tra l’ilarità dei genitori che hanno subito prontamente testimoniato tutto con una ripresa da postare sui social.