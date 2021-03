Francesca Manzini, passaggio di testimone a Striscia la Notizia: arriva lei

Francesca Manzini e il passaggio di testimone a Striscia la Notizia: a sostituirla, una conduttrice famosissima e molto apprezzata dal pubblico italiano

Francesca Manzini è la vera rivelazione del cast di Striscia la Notizia. L’imitatrice, che è entrata a far parte del noto tg satirico nel 2020, ha di recente assunto il ruolo di conduttrice, affiancando il più affermato presentatore Gerry Scotti. La comica, con la prontezza e l’abilità che la contraddistinguono, ha convinto fin da subito i telespettatori, che ne hanno apprezzato le indiscusse doti dimostrate.

Se, inizialmente, Francesca si era fatta conoscere esclusivamente come imitatrice, ora la sua carriera di conduttrice è decisamente decollata. Tuttavia, anche l’esperienza dietro al bancone di Canale Cinque sta volgendo al termine. Proprio la Manzini, attraverso un post su Instagram, ha svelato ai followers il nome della sua “sostituta“: si tratta di un volto amatissimo dal pubblico italiano.

Striscia la Notizia, svelato il nome della sostituta di Francesca Manzini

Sarà Michelle Hunziker la sostituta di Francesca Manzini al timone di Striscia la Notizia. La svizzera, volto amatissimo dal pubblico italiano, è in realtà una veterana all’interno del noto tg satirico. La conduttrice, infatti, ha guidato per svariate edizioni il programma di Antonio Ricci, affiancando di volta in volta Ezio Greggio o lo stesso Gerry Scotti. Francesca Manzini, attraverso un simpatico video, ha mostrato ai fan un vero e proprio “passaggio di testimone“.

“Michelle Hunziker, ciao… Quella che fa Striscia!” , “Anche tu sei quella che fa Striscia“, “Ah, è vero. E siamo bionde tutte e due“. Lo scambio di battute fra le due conduttrici ha fatto sorridere tutti. Francesca, che ne ha approfittato per ringraziare tutto il cast della trasmissione, ha fatto capire ai followers che il suo non è affatto un addio.

“A presto amici, grazie“, ha scritto la Manzini, che è entrata nel cuore di moltissimi italiani. Con la sua bravura e la sua ironia, l’imitatrice è riuscita a destreggiarsi accanto a Gerry Scotti, colonna della tv italiana.