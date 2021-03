Giovanna Civitillo, la FOTO da giovane insieme al grande amico scomparso

A tre anni di distanza dalla perdita di un caro amico, Giovanna Civitillo lo ricorda sui social con un tenero messaggio e una foto ricordo

Sono passati tre anni dalla scomparsa dell’amatissimo Fabrizio Frizzi e per l’occasione numerosi amici e colleghi hanno speso commuoventi parole per ricordarlo. Lo hanno fatto attraverso i propri programmi televisivi e sui social media condividendo foto, ricordi, condendo il tutto con la stima e il bene che tutt’oggi provano ancora per lui. Da Antonella Clerici a Carlo Conti, da Barbara D’Urso a Flavio Insinna, tutti hanno voluto prendersi un momento da dedicargli. Lo ha fatto anche Giovanna Civitillo attraverso il profilo Instagram che condivide insieme al marito Amadeus.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi e le parole di Giovanna Civitillo

Tra le persone che hanno voluto ricordare Fabrizio Frizzi c’è anche Giovanna Civitillo, conduttrice e showgirl. La moglie di Amadeus attraverso il profilo Instagram di coppia ha condiviso una foto che la ritrae proprio accanto a Frizzi. “Un dolce ricordo, è stato un privilegio lavorare con Fabrizio“, scrive accompagnando la frase con un cuore.

Uno scatto che risale all’anno 2000, quando Giovanna prese parte come ballerina alla trasmissione Per tutta la vita…?, il programma di varietà condotto da Fabrizio che ne rimase al timone per tutte e sei le stagioni andate in onda su Rai 1. La foto li immortala sorridenti nel backstage e con questo ricordo Civitillo ha voluto rendere omaggio al presentatore nell’anniversario della sua morte. Lo stesso ha fatto suo marito Amadeus durante I Soliti Ignoti, citando l’esperienza vissuta insieme a lui a Tale e Quale Show.

“È stata un’esperienza bellissima e ho avuto accanto un meraviglioso Fabrizio Frizzi“, ha ricordato il conduttore commosso.