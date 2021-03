Ilary Blasi vs Akash Kumar, tutti aspettavano un confronto così: nuova lite

L’esperienza all’Isola dei Famosi non è stata affatto soddisfacente per Akash: il concorrente ha riservato parole al veleno alla conduttrice Ilary Blasi

Avrebbe potuto approfittare dell’esperienza all’Isola per accrescere la sua popolarità, ma alla fine ha scelto di gettare la spugna, non raccogliendo l’opportunità di rimanere a Parasite Island. L’avventura di Akash Kumar all’interno del reality si è conclusa lo scorso lunedì, a seguito del verdetto del televoto, non senza qualche polemica da parte della conduttrice e degli opinionisti.

Ilary Blasi, di fronte al rifiuto categorico del naufrago di rimanere sull’isola, ha espresso il proprio disappunto, ricevendo il supporto del pubblico. “Mi dispiace perché, scegliendo te, abbiamo tolto la possibilità a qualcuno che invece quest’Isola l’avrebbe fatta meglio“. L’ex concorrente, attaccato anche da Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, ha voluto dire la sua tramite una diretta Instagram.

Akash, parole durissime contro Ilary Blasi: “Non so nemmeno chi è”

L’ex concorrente del reality, aspramente criticato per lo spirito con cui ha abbandonato l’Isola dei Famosi, si è difeso tramite una diretta Instagram, durante la quale non ha risparmiato dure critiche nei confronti della conduttrice Ilary Blasi. “Non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia“, ha detto Akash, non trattenendosi dal manifestare apertamente il proprio pensiero.

“Se non fosse che è sposata con Francesco Totti, non saprei nemmeno chi è“: parole al veleno quelle di Akash, probabilmente ferito dalle critiche ricevute in diretta televisiva. La stessa conduttrice, infatti, non ci è andata leggera con lui, facendogli capire che si era pentita di averlo scelto come partecipante del reality.

Di certo, Akash non è riuscito a guadagnarsi la stima e la simpatia di molti. Anche Tommaso Zorzi, che si era ferocemente scagliato contro di lui, lo aveva definito “arrogante e stratega“.