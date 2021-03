Ilenia Fabbri, saccheggiata la tomba della 46enne sgozzata: “Fai schifo!”

Delle persone non ancora identificate hanno rubato diversi oggetti dalla tomba di Ilenia Fabbri, uccisa lo scorso 6 febbraio a Faenza.

Ilenia Fabbri è stata sgozzata da Pierluigi Barbieri (53enne di origine cervese), su mandato dell’ex marito 54enne, che gli avrebbe offerto 20.000 euro e un’automobile.

Claudio Nanni, l’ex coniuge della donna assassinata, è stato carcerato dopo che l’omicida ha confessato tutta la verità alle autorità.

L’omicidio è stato compiuto all’interno della casa in cui viveva Ilenia, in via Corbara a Faenza.

Alla vittima non è stato concesso neanche di riposare in pace: dalla sua tomba sono stati rubati degli oggetti, quali un cuore e un gattino di ceramica, un vasetto a forma di anfora e un altro cuoricino di legno.

E’ stato il fidanzato della donna uccisa nel Ravennate a dare l’allarme del furto con un post sul suo profilo facebook.

Il compagno di Ilenia Fabbri denuncia l’accaduto sui social: “Sei una persona di una tristezza incredibile!”

L’Italia è sconvolta per il terribile gesto compiuto ai danni della memoria di una vittima innocente: tutti si stanno domandando chi possa essere stato e per quale motivo avrebbe, o avrebbero, dovuto saccheggiare la sua tomba.

Stefano Tabanelli, il compagno della defunta, ha raccontato quanto avvenuto con un post su facebook.

Ecco le sue parole sconvolte e piene di rabbia: “Vorrei dirti quanto sei testa di c**** e che fai proprio schifo“.

Successivamente ha proseguito dicendo: “Sei una persona di una tristezza incredibile non aggiungo altro“.

Gli italiani sono vicini alla famiglia di Ilenia Fabbri e si augurano che presto venga fatta luce anche su questo atto riprovevole.