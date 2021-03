La conduttrice Elisa Isoardi, adesso naufraga all’Isola dei Famosi, è considerata un puro esempio di bellezza: in costume “é incantevole”.

La carismatica conduttrice de “La Prova Del Cuoco”, Elisa Isoardi, come è ben noto ai suoi telespettatori si è cimentata in una nuova avventura televisiva, ma stavolta ricoprendo il ruolo di naufraga all’interno del reality, attualmente condotto da Ilary Blasi, de “L’Isola Dei Famosi”. A suscitare considerevolmente l’attenzione del pubblico, e perfino oltreoceano, è stata in questi ultimi giorni la sua irresistibile tenuta estiva in costume. Scopriamo di cosa si tratta.

Isola Dei Famosi, il fascino “incantevole” di Elisa Isoardi supera i confini

Il mostrarsi dell’ex modella in costume durante le riprese del reality, ambientato come ogni anno sulle paradisiache spiagge delle Honduras, pare che abbia generato un cocente interesse finanche oltre i confini italiani. I complimenti non si sono di certo risparmiati alla vista mozzafiato regalata ogni giorno dalla conduttrice. Ma a tessere le sue lodi ci ha pensato questa volta “The Sun“.

Ovvero il celebre periodo britannico, secondo per numero di vendite in tutto il mondo. La trentottenne è stata incredibilmente elogiata per la sua bellezza e semplicità dalle pagine inglesi, che la hanno amabilmente battezzata come “sexy e incantevole in costume da bagno“.

Purtroppo al momento Elisa non potrà godere delle soddisfazioni regalatele dal settimanale fino al termine del suo percorso sull’Isola. Ma di certo, anche a distanza di tempo, questo resterà un motivo di gioia. La conduttrice aveva più volte espresso nelle sue interviste come avesse bisogno “di cambiare aria“, necessitando dunque di approdare alle Honduras ma non solo a scopo lavorativo.