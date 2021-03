L’ Isola dei Famosi: qual è il naufrago che guadagna di più? Cifre incredibili

L’ Isola dei famosi. I vari protagonisti del reality di sopravvivenza targato Mediaset porterebbero a casa un bel gruzzoletto. A quanto ammonta

Il reality di sopravvivenza L’Isola dei famosi ha aperto i battenti di una nuova edizione il 15 marzo scorso. Il pubblico italiano è stato già catturato dalle dinamiche e dalle strategie di gara dei celebri naufraghi. Gli schieramenti sono più che mai in atto. Sono previste 20 puntate totali che vedranno sfidarsi ben 17 concorrenti sulle spiagge dell’ Honduras.

Come di consuetudine, la curiosità sui cachet dei vari protagonisti del programma si fa sempre più pressante. Sono varie le figure coinvolte: dalla presentatrice Ilary Blasi, agli opinionisti fino ad arrivare agli stessi concorrenti.

Sappiamo che lo show costerà un bel gruzzolo a Mediaset. Il montepremi per il vincitore sarà di ben 100mila euro. Ma la spesa non consiste solo in questo: quando guagnano tutti gli altri?

L’ Isola dei famosi: il cachet dei protagonisti

Partiamo dalla padrona di casa: la presentatrice Ilary Blasi. Indiscrezioni parlano di un guadagno di ben 50mila euro a puntata. Ogni settimana ne vengono trasmesse due, per un totale di 20 fino a giugno; se la matematica non è un’opinione, si porterebbe a casa un tesoretto di 1 milione di euro.

E gli opinionisti? Vengono pagati in base alla loro popolarità attuale. Tommaso Zorzi cavalca l’onda della sua recentissima vittoria al Grande Fratello Vip. Porterebbe a casa la cifra totale di 50mila euro. Le sue colleghe, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, si devono “accontenare” di meno. La bella cantante ed ereditiera percepirebbe 25 mila euro, l’Aquila di Ligonchio 20 mila euro.

Anche i naufraghi e concorrenti percepiscono denaro in maniera proporzionale alla loro fama. La persona che guadagnerebbe di più è la presentatrice Elisa Isoardi, con circa 15mila euro a settimana. Dopo di lei troviamo l’ex hostess Daniela Martani e Ferdinando Guglielmotti, con un cachet di 12mila euro; quest’ultimo, però, si è già ritirato.