Leonardo, la serie tv con Matilda De Angelis spopola: 5 motivi per guardarla

“Leonardo”, la serie tv con Matilda De Angelis, ha ottenuto il boom di ascolti nella serata del debutto: 5 motivi per guardarla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aidan Turner (@__aidan_turner__)

Si preannunciava un prodotto di successo, e alla fine ha confermato le aspettative del pubblico. “Leonardo“, la serie tv con Matilda De Angelis, ha debuttato lo scorso martedì con i primi due episodi, registrando il boom di ascolti: oltre 6.900.000 spettatori con una media del 28% di share. Un vero trionfo per la serie, che andrà in onda ogni martedì per un totale di quattro appuntamenti. La co-produzione internazionale ha incentrato gli otto episodi sulla vita del pittore italiano più famoso del Rinascimento, arricchendo la trama con fatti e avvenimenti che non corrispondono alla realtà storica. Di seguito, ecco i 5 motivi per cui non puoi assolutamente perdertela.

LEGGI ANCHE —> Leonardo, chi era veramente Caterina da Cremona interpretata da Matilda De Angelis

Leonardo: 5 motivi per cui devi assolutamente guardarla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

LEGGI ANCHE —> Matilda De Angelis spiazza Mara Venier: “Sono vergine”. Stupore in studio

In primo luogo, la bravura degli attori che interpretano la serie tv. Matilda De Angelis, protagonista femminile, dà il volto a Caterina da Cremona, mentre il celebre pittore Leonardo Da Vinci è impersonato dall’attore irlandese Aidan Turner. Nel cast anche Giancarlo Giannini, nei panni del maestro del pittore, Andrea del Verrocchio. Secondariamente, la trama incentrata sulla vita dell’artista più famoso al mondo, Leonardo. Il genio indiscusso del Rinascimento italiano verrà raccontato in tutte le sue sfaccettature, e ne verranno altresì mostrate le varie tappe che lo portarono alla consacrazione internazionale.

Terzo motivo per guardare la serie è la presenza di elementi romanzati. La narrazione, infatti, prende avvio dalla morte di un personaggio storicamente non esistito: quello di Matilda De Angelis. Ascrivibile al genere giallo, “Leonardo” riesce ad accattivare lo spettatore arricchendo la trama con figure e vicissitudini che vanno a completare il racconto, mescolandosi ai fatti storici. Quarto motivo è l’ambientazione: l’Italia, protagonista indiscussa di questo capolavoro, ha ospitato le varie riprese, la maggior parte delle quali sono avvenute nella città di Formello.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo di Ser Piero Da Vinci (@leonardo_theseries)

In ultimo, la bravura dei creatori Steve Thompson e Frank Spotnitz. Quest’ultimo, tra l’altro, fu l’ideatore di un’altra serie tv di grande successo, anch’essa ambientata durante il Rinascimento italiano: “I Medici“.