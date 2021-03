Maddalena Corvaglia, il fisico allenato lascia tutti a bocca aperta – FOTO

La showgirl Maddalena Corvaglia è in splendida forma e pubblica una foto e un video in costume dove sfoggia il suo fisico allenato. “A volte è importante sapere guardare oltre quello che vediamo..”, questa la didascalia della foto che ha ricevuto tanti commenti e like.

Maddalena Corvaglia ha pubblicato uno scatto dove sfoggia il suo fisico da urlo. L’ex velina di Striscia la notizia indossa un costume arancione che mette in risalto la sua forma fisica davvero invidiabile.

Fondoschiena da perdere la testa e gambe toniche all’ennesima potenza.

La separazione con Stef Burns e le tensioni con Elisabetta Canalis

Siamo abituati a vedere la Corvaglia in tutta la sua solarità e gioia di vivere. Un vero spirito libero che, dopo essere diventata maggiorenne, ha deciso di iscrivere ai casting per entrare a far parte nel mondo dello spettacolo. Subito dopo è stata scelta come velina, per poi lavorare in molti programmi televisivi.

Ad un certo punto, si è trasferita negli Stati Uniti insieme al marito Stef Burns. Dopo la separazione con lui, però, si divide tra Italia e Stati Uniti, dove ha aperto anche una palestra insieme ad Elisabetta Canalis.

L’annuncio della separazione dal marito è stato fatto proprio dalla diretta interessa che ha parlato di lui come una persona che resterà sempre importante nella sua vita. Dalla loro storia d’amore è nata anche la piccola Jamie.

Le ragioni della separazione? Le ha spiegate sempre lei, confessando che, una volta arrivata a Los Angeles, si è ritrovata accanto una persona molto diversa da quella che conosceva: “All’inizio ho sperato che Stef avrebbe usato un po’ di buonsenso, che avrebbe cercato di capire. Ci ho provato, a salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla”.

In passato la Corvaglia è stata legata anche al conduttore Enzo Iacchetti, più grande di lei di 28 anni. Per quanto riguarda Elisabetta Canalis, sembra che le due, dopo anni di amicizia, non si parlino. Non il motivo del litigio non è stato reso noto, ma sembra che si tratti di motivi economici.