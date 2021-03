Mercedesz ti sa far girare la testa: la FOTO che non ti aspetti

Mercedesz distesa sul letto è una bomba seducente: il suo fisico e le sue curve fanno girare la testa ai tantissimi followers.

Mercedesz è sempre più bella e provocante sui social network: la 29enne continua a deliziare i suoi followers con scatti al limite del proibito. La classe 1991, poco fa, ha letteralmente boccato Instagram con una serie di foto mostruose in cui è comodamente appoggiata sul letto. La showgirl italo-ungherese è praticamente nuda e copre il suo corpo con un flebile asciugamano. Le sue gambe da sogno sono semplicemente pazzesce mentre il suo sorriso illumina la scena.

Le fotografie sono alquanto particolari e i fan hanno ovviamente notato la presenza di un protagonista inaspettato. Tra le braccia della giovane influencer c’è un cagnolino bellissimo e dolcissimo. Mercedesz ha scritto anche una didascalia che ha incuriosito i followers, parlando sia del cane e annunciando alcune novità.

Mercedesz bellezza irresistibile e novità in arrivo

Gli scatti di Mercedesz riescono sempre a far girare la testa ai fan. La 29enne vanta un corpo favoloso e marmoreo. Nelle fotografie che condivide in rete, il suo fisico e le sue curve sono spesso in bella mostra. Il post di oggi è stato decisamente particolare e la presenza del cagnolino tra le braccia della bellissima showgirl ha letteralmente deliziato tutti.

“Se c’è un cagnolino nei paraggi, considerate che ci giocherò tutto il tempo. Punto”, ha scritto nella didascalia. La ragazza ha inoltre spiegato per chi ha realizzato lo shooting e, dopo aver piazzato un paio di emoticon a forma di cuoricini, ha annunciato delle novità in arrivo. I fan si interrogano ovviamente su cosa farà la 29enne in futuro: la risposta, al momento, non è ancora nota.

“Memi”, nella giornata di ieri, ha condiviso online una fotografia da applausi in cui indossava un meraviglioso vestito corto con gambe totalmente scoperte.