Il professore Pasquale Vespa è accusato di cyberbullismo. Il ministro Bianchi: “Massima stima nei confronti dell’ex ministra Azzolina”

Apprendo che il sottosegretario Rossano Sasso ha un nuovo collaboratore al Ministero dell’Istruzione. Si chiama Pasquale… Pubblicato da Lucia Azzolina su Venerdì 26 marzo 2021

Una carica durata veramente poco tempo quella che era stata affidata a Pasquale Vespa. Avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di collaboratore per il sottosegretario Rossano Sasso al Ministero dell’Istruzione. Questa mattina però l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha voluto esprimere il suo disappunto sulla carica conferita a Pasquale Vespa. “E’ un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi”. – Scrive la ministra su Facebook, poi il post continua: “Pasquale Vespa ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte. Un cyberbullo, a tutti gli effetti”.

L’ex ministra Azzolina su Facebook: “Il ministro Bianchi, ha fatto la cosa giusta”

Il ministro Bianchi ha deciso di revocare l’incarico a Pasquale Vespa. Lo ringrazio, ha fatto la cosa giusta…. Pubblicato da Lucia Azzolina su Sabato 27 marzo 2021

Non sono passate inosservate le parole dell’ex ministra Azzolina e nel pomeriggio arriva la decisione da parte del Ministero dell’Istruzione: revocato l’incarico al professore Vespa. Grande soddisfazione da parte di Lucia Azzolina contenta della decisione presa dal ministro Bianchi che ha voluto ringraziare per aver fatto la cosa giusta. Poi ha aggiunto che permettere al sottosegretario Sasso, con delega al cyberbullismo, di assumere al Ministero dell’Istruzione una persona a processo sarebbe stato un segnale sbagliato per la stessa comunità scolastica. “Non è solo con le norme ma anche con gli esempi e i comportamenti che si può aiutare la scuola a formare i giovani nel rispetto e nella tolleranza”. – scrive così l’ex ministra Azzolina in un post su Facebook. – “In queste ore ho ricevuto affetto e solidarietà da tutto il M5S, ma anche da Pd e Leu, che ringrazio. Dispiace invece che il sottosegretario Sasso non abbia compreso la gravità della cosa e si ostini a difendere l’indifendibile”.

