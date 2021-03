Ecco l’elenco completo delle dieci monete antinche che vi farà guadagnare una fortuna. Scoprite adesso quali sono.

L’elenco appena aggiornato di alcune monete antiche, quotate per il loro spropositato valore nelle ultime aste svoltesi in questo periodo, potrebbe aiutarvi a ricavare un’ingente fortuna qualora doveste sorprendervi nel possederle ancora. Spesso e fortunatamente molte persone conservano l’abitudine di tramandare le vecchie monete inutilizzate per approfittare di un’occasione di rivalutazione futura. Se avete un mucchietto di queste monete in casa vostra non vi resta che confrontarle con l’elenco sottostante potendo incappare in un vero e proprio tesoro.

Leggi anche —>>> Israele, la scoperta di alcuni ragazzi. Un tesoro 1100 anni fa

Monete antiche, l’elenco che vi farà guadagnare una fortuna

Potrebbe interessarti anche —>>> Tesoro nascosto sotto la cupola di San Pietro: trovate casse piene di opere

Si tratta delle dieci monete considerate come più rare in assoluto in questo preciso momento storico. E secondo quanto riportato dalla classifica numismatica, pubblicata dal gruppo italiano di vendite riguardanti per lo più oggetti da collezione, “Aste Bolaffi” dal 1890, potrebbero raggiungere cifre esorbitanti.

In vetta alla classifica vi sarebbero i 10 Scudi di Carlo Emanuele I di Savoia risalenti al 1610, i quali varrebbero la modica cifra di almeno 222mila euro. Poi, altri 10 Scudi appartenenti alla reggenza di Carlo Emanuele II del 1641, quotati per 150mila euro. Mentre i possessori della Fila Quadrupla di Vittorio Amedeo I di Savoia potrebbero assicurarsi 78mila. Ancora, il Carlino da 5, con un valore che si aggirerebbe intorno ai 50mila.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aste Bolaffi (@astebolaffi)

A terminare la lista delle monete più rare si aggiungerebbero anche le nostre 100 lire italiane (littorie, risalenti al 1937) vendute per una somma di oltre 38mila euro; un quarto di Rubli polacchi raffiguranti Nicola I di Russia e con la data del 1838 per un valore di 43mila euro.