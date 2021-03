La bella Nunzia De Girolamo condivide una foto in primo piano in cui appare bellissima e raffinata, moltissimi mettono mi piace

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo condivide una foto dove appare bellissima e nella didascalia scrive.”Ma capita anche a voi di rimanere, fermi a fissarvi, davanti allo specchio? A me si, e a volte addirittura mi perdo nei pensieri…Proprio come stasera: per fortuna una chiamata mi ha riposrtato alla realtà. Era uno dei tre ospiti di ‘Ciao Maschio’ ovviamente. Sondaggio: chi era tra Leo Gullotta, Giampiero Mughini e Francesco Arca? Ci vediamo domani sera, dalle 23:15 du Rai 1!”.

Nunzia De Girolamo bella su instagram volano commentano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo ha condiviso una foto ed è bellissima e in molti commentano. “Troppo simpatica ed anche bella”, “Programma fantastico e culturalmente vasto. La tv che fa bene, al cuore e alla mente”. “Sei stupenda Nunzia complimenti”. La bella De Girolamo è già da un mese che conduce il programma Ciao Maschio. E non potrebbe essere più felice, ha sempre dichiarato di trovarsi bene nel mondo maschile e quindi il lavoro è più semplice. Condivide una foto del suo debutto e spiega che aveva il cuore a mille per la felicità e l’emozione.

Nel giorno della festa del papà la De Girolamo ha dedicato qualche parola al suo. “Essere papà è un mestiere duro, difficile e senza manuali. è essere genitori, autorevole quando serve, duro se necessario, affettuoso e sorridente per rincuorarti. Il mio porto sicuro, Auguri Papi. Auguri a tutti i papà a chi vive gioie e difficoltà, forza e paura, lacrime e felicità. Auguri a chi non si arrende mai, a chi vorrebbe ma purtroppo non può più abbracciare i proprio figli, a chi li vede due volte all’anno. Auguri a chi è papà, a chi lo sarà, a chi ci si sente nel cuore”.

Un bellissimo messaggio dedicato al suo ma anche a tutti i papà. Anche a suo marito che è il papà della loro bellissima figlia Gea. Una piccola i 8 anni che già sembra avere una mentalità da adulta. Infatti nell’occasione della festa delle donne, la piccola Gea ha esternato tutti i suoi dubbi sul motivo di questa festa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Dando risposte inattese alla madre che cercava di rispondere alle sue domane complicate. Si chiede perché ci sia una festa della donna e non dell’uomo, dal momento che lei parte dal presupposto che entrambi si equivalgono. Non è però così come le spiega la mamma, ma non è certo facile dirlo a una bambina di 8 anni innocente che ancora non conosce le avversità della vita.