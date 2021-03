Lo annunciano le fonti ufficiali della polizia: il cadavere è stato rinvenuto in un canale di scolo nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa.

Orrore in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa, in Pakistan, dove una bimba di 4 anni è stata brutalmente uccisa e gettata in una fognatura. A dare la notizia sono le stesse autorità locali. Secondo quanto riportano le dichiarazioni ufficiali, il cadavere è stato rinvenuto questo giovedì (25 marzo) all’interno di un canale di scolo. Eppure, non è la prima volta che lo Stato dell’Asia meridionale viene menzionato in relazione a una tragedia simile: questo è solo l’ultimo di una lunga serie di violenze e abusi su minore; un fenomeno sempre più frequente nella Repubblica Islamica.

La conferma nei risultati dell’autopsia

La bambina era scomparsa di casa il giorno prima (mercoledì 24 marzo). Stando a quanto riferisce il primo rapporto informativo (FIR), il nonno è stato il primo a denunciarne la scomparsa. A seguito della segnalazione, le forze dell’ordine si sono mobilitate per avviare le indagini: le ricerche da parte dei familiari e dei poliziotti locali sono state attive tutta la notte. Il giorno seguente la salma è stata ritrovata all’interno di un canale di scolo in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa.

Il cadavere è stato immediatamente trasferito nell’ospedale più vicino; l’esito dell’autopsia è trasparente: la salma riporta evidenti segni di violenza. Le lesioni e le escoriazioni sono numerose e si estendono su tutto il corpo; quelle più evidenti ricoprono la schiena, le ginocchia e il naso. Secondo le prime ricostruzioni del medico legale “la bambina è stata violentata e poi strangolata a morte.” Attualmente la polizia ha raccolto campioni del sangue di 400 residenti locali, compresi i familiari della vittima.

Casi di violenza su minori sono ormai cronici nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa: lo scorso anno sono stati registrati oltre 180 casi di abusi su minori, compresi gli omicidi.

