Paolo Bonolis e il suo “rapporto più difficile”. La situazione del presentatore

Paolo Bonolis. Il popolare presentatore tv ha ammesso di non avere uno splendido rapporto con un oggetto tecnologico di uso comune. Di cosa si tratta

Il presentatore tv Paolo Bonolis è super impegnato e ultimamente lo vediamo spesso sui nostri schermi televisivi. E’ partita la macchina del gettonatissimo show Avanti un Altro. Il gioco a premi ha subito pesanti slittamenti. Avrebbe dovuto essere trasmesso fin dalle prima settimane dell’anno in corso. Tuttavia, la data d’inizio è stata posticipata a causa della pandemia. Abbiamo atteso fino a lunedì 8 marzo per vedere le nuove puntate ma ne è valsa la pena. Nella fascia preserale, dalle 18.45, si riparte con il divertimento.

Il mattatore televisivo è in onda anche con le repliche dell’esilarante Ciao Darwin: A grande richiesta, mentre dal mese di aprile sarà impegnato anche la domenica con la versione serale di Avanti un Altro insieme a ospiti vip. Prenderà il posto di Live – Non è la D’Urso. Al suo fianco sempre la fedele spalla Luca Laurenti.

In una recente intervista Paolo Bonolis ha dichiarato di non avere un ottimo rapporto con un oggetto tecnologico di uso così comune tanto che, al giorno d’oggi, potrebbe apparire indispensabile. Di cosa si tratta?

Paolo Bonolis: l’oggetto di cui potrebbe fare a meno

Strano a credersi ma Paolo Bonolis non ha un amore particolarmente spiccato per gli smartphone. Ebbene si, il celebre presentatore televisivo ha dichiarato in una recente intervista di poterne fare a meno, che i cellulari sevano solo per fare telefonate e mandare sms e di possedere ancora un vecchio modello Nokia. Ha ironizzato molto sulla situazione, coinvolgendo anche un altro famoso personaggio televisivo, Maurizio Costanzo. Bonolis avrebbe ironizzato sull’argomento così: ” Io e lui siamo gli unici in Italia ad averlo ancora. In Finlandia (sede della Nokia) c’è gente che lavora grazie a noi due. Il giorno in cui ce ne disferemo, verrà licenziata, infatti le famiglie ci scrivono spesso per ringraziarci”.

La simpatia di Bonolis lascia spazio a una riflessione: la sua contrarietà non deriva dall’uso della tecnologia, bensì dal suo abuso.

Bonolis è in possesso comunque di un account Instagram. Il suo profilo non è l’accozzaglia di spasmodici post quotidiani ma sono centellinati nel tempo e hanno sempre uno scopo specifico e ben studiato. Gli ultimi riguardano la promozione del suo libro dal titolo “Perché parlavo da solo” (edito da Rizzoli), la cui vendita ha l’ obiettivo benefico di aiutare il Ce.r.s. a sostegno del progetto Adotta un angelo che si occupa di assistenza domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

A casa Bonolis c’è chi invece utilizza gli smartphone con grande alacrità; si tratta di Sonia Bruganelli, moglie del famoso presentatore. Al riguardo, lui ha dichiarato che, essendo nata in un periodo totalmente analogico, può bene bilanciare l’uso della tecnologia. La preoccupazione è per i figli nati in un’epoca totalmente digitale.