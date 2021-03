Quale reggiseno sei? La scelta più difficile di ogni donna

Da sempre per ogni donna la scelta più difficile resta comprare il reggiseno giusto, in questo articolo vi daremo dei consigli utili

Per la donna la scelta del reggiseno da indossare resta sempre la più difficile. Il colore, il tipo di tessuto, ma soprattutto è in linea con la forma del proprio seno? Esistono vari tipi di reggipetto e con il passare degli anni sono sempre più donne che preferiscono non indossarlo per sentirsi più libere e leggere. In questo articolo cercheremo di darvi delle dritte sulla scelta di essi, così da non cadere negli errori comuni, come il dire “Sono tutti uguali”.

Un reggiseno per ogni donna: qual è il tuo?

Sono sette i tipi di seno più comune e per ognuno esiste il reggiseno più adatto:

seno tondo: pieno e perfettamente circolare. In questo caso il reggipetto con ferretto non è necessario, basta scegliere una bra avvolgente; seno a campana: ha la base è leggermente più stretta del seno e quindi la scelta deve ricadere su coppe grandi e spalline larghe capaci di sorreggerlo totalmente; seno est ovest: le tette guardano in direzioni opposte ed è per questo motivo che occorre puntare sul classico push-up o su un modello di reggiseno sempre imbottito ma con una fascia più alta e coppe meno scollate come i t-shirt bra; seno a goccia: florido e un po’ a punta, utile il push-up che alza i livelli di sensualità; seno distante: c’è lo spazio tra le basi dei due seni e per questo serviranno corpetti o le bralette a balconcino. seno piccolo: per queste persone non c’è bisogno di coppe, ma qualcuno ci tiene a valorizzarlo allora servirà quello super push-up. seno asimmetrico: reggiseno con imbottitura estraibile che compenserà la differenza tra i due.

Allora non vi resta che correre in negozio a comprare il reggiseno giusto per voi, basta fare errori è arrivato il momento di valorizzarsi.