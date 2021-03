Royal Family, nuove dichiarazioni scottanti fanno saltare gli equilibri

Royal Family, nuove dichiarazioni scottanti potrebbero compromettere ulteriormente i rapporti tra Meghan e la famiglia reale.

Lo sfogo di Meghan Markle di qualche tempo fa ha dato molto da parlare a livello globale e ovviamente facendo incrinare ulteriormente i rapporti con la Royal Family. Ma non tutti a quanto pare sono contro di lei; sarebbero emerse infatti delle dichiarazioni che sosterrebbero le dichiarazioni rese da Meghan.

Si tratta dell’attrice inglese Sophie Winkleman che ha vissuto una situazione simile a quella della Markle anni prima. La quarantenne infatti ha sposato nel 2009 Lord Frederick Windsor – figlio del primo cugino della regina Elisabetta II – ed ha deciso di lasciare la famiglia reale e vivere una vita più tranquilla e riservata dedicandosi alla sua carriera cinematografica. Ammettendo peraltro di non essersene mai pentita.

Royal Family, l’intervento dell’attrice: “Lei è su un altro livello rispetto a me…”

Sophie Winkleman vanta un curriculum notevole, film, serie Tv e quella sit-com famosissima in America ma riproposta periodicamente in Italia: Due uomini e mezzo a fianco di Ashton Kutcher.

L’attrice comunque precisa che non comprende il parallelismo che viene fatto tra le due donne motivando come la vita di Meghan sarebbe stata ancora più difficile rispetto alla sua e ammettendo che non sarebbe riuscita a vivere quelle pressioni. “Lei è su un altro livello rispetto a me, soprattutto come esposizione mediatica. Io non sarei mai riuscita a sopportare una pressione simile. Per me sarebbe stato un totale inferno”.

Meghan è in attesa del secondo figlio che lo partorirà in USA, così come la Winkleman, che ha dato alla luce due figli nati rispettivamente uno nel Regno Unito e l’altro negli Stati Uniti.