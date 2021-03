Nessuno si aspettava che Arisa e Rudy Zerbi si scambiassero messaggi in piena notte. Anche Maria De Filippi è rimasta interdetta.

Durante la seconda puntata di Amici, come di consueto la padrona di casa del talent show ha presentato i professori. Ricordiamo prime tra tutte le divergenze tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini per il ballo e Arisa e Rudy Zerbi per il canto.

A un certo punto Arisa, incalzata da Maria De Filippi, ha ammesso di aver ricevuto un messaggio di apprezzamento estetico da parte del suo ‘antagonista’ sul lavoro.

A quanto pare infatti le rivalità professionali non vanno a inficiare su un loro eventuale rapporto al di fuori della scuola di Amici.

I messaggi tra Rudy e Arisa

Arisa ammette che il professore di canto la corteggia mostrando le prove dal suo cellulare: “Rudy Zerbi mi ha scritto ‘impossibile resisterti‘ quando ho pubblicato una mia foto con i capelli lunghi. Lo capisco perché mi stanno bene ma non può farlo perché siamo colleghi!”

A quel punto Zerbi ha detto di avere anche lui delle prove. Così Arisa ha precisato: “Ho commentato delle sue Ig Stories quando stava passeggiando con il suo cane e siccome mi sembrava un posto molto bello, gli ho chiesto se un giorno potevamo andare insieme“.

A quel punto però il suo collega ha voluto evidenziare un dettaglio che Arisa aveva omesso: “Me l’ha scritto all’una e mezza di notte!“.

Maria De Filippi però rimasta ancora stupita dalla prima dichiarazione della cantante ha chiesto: “Ma davvero ti ha scritto sei stupenda?”.

A quel punto messo alle strette non ha potuto negare: “Sì, è vero gliel’ho scritto ma ci sono precedenti. Essendo un gentleman non li dico…”

Chissà cosa bolle in pentola e cosa accadrà ora che Arisa è single. Che dietro ai loro attriti stia nascendo un amore?