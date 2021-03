Schianto stradale in serata, ci sono due morti. I dettagli

Un terribile schianto questa sera lungo la superstrada Formia-Cassino ha stroncato la vita a due uomini, sul posto ancora i soccorsi per sgomberare la strada

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera poco dopo le 20 in provincia di Latina sulla superstrada Cassino-Formia, nel comune di Spigno Saturnia. Secondo un primo bilancio segnalato dalla Polstrada, hanno perso la vita due uomini che viaggiavano in senso opposto di marcia.

Dalle prime informazioni giunte, sembra che i veicoli, una Golf e una Bmw, si siano scontrati per un sorpasso azzardato. Le vittime sono un giovane di 27 anni di Spigno Saturnia e un uomo di 44 anni di Cassino, ma nello scontro sono morti anche i due cani a bordo della Golf guidata dal giovane. Il tratto stradale è al momento ancora bloccato ed il traffico deviato per permettere la circolazione dei mezzi.

Nello scontro coinvolti anche altri mezzi. Indagini in corso da parte della Polstrada

L’incidente è avvenuto sulla strada Formia-Cassino, tra i comuni di Spigno Saturnia e Minturno in provincia di Latina. Le vittime sono un uomo di 44 anni che guidava una Bmw e residente a Cassino, Patrizio Stefanelli, e un ragazzo di 27, Luigi Venturino, residente invece a Spigno Saturnia.

Il giovane aveva a bordo anche i suoi due cani che sono morti nello schianto violento assieme a lui. Sul posto sono intervenuti quasi subito anche i Carabinieri e i soccorsi del 118 che però non hanno fatto altro che accertare la morte dei due uomini a bordo delle loro vetture.

Non ci sono altri mezzi coinvolti nello schianto ma la strada è stata bloccata ed il traffico deviato in una strada parallela per permettere il defluire delle altre vetture. Sono aperte le indagini per capire le cause del terribile scontro tra i mezzi.