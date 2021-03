Zodiaco, quali sono i segni più orgogliosi: scopriamo le loro caratteristiche

Per alcuni segni zodiacali mettere da parte l’orgoglio sembra essere un’impresa impossibile: scopriamo di quali si tratta e il perché vengano definiti come i più orgogliosi di tutti

È innegabile che ci siano occasioni nelle quali l’orgoglio andrebbe messo da parte, ma per alcune persone sembra essere davvero un’impresa impossibile. C’è chi rifiuta categoricamente un aiuto, chi subisce un torto e non riesce proprio a passare oltre, chi è carnefice ma non riesce a chiedere scusa. In tutte queste situazioni l’orgoglio gioca il suo ruolo e secondo gli astrologi questo ha a che fare anche con il proprio segno zodiacale. Alcuni di questi infatti emergono proprio per il loro essere eccessivamente orgogliosi: scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più orgogliosi di tutti

Tra i segni zodiacali più orgogliosi troviamo il Toro che spicca per il suo forte carattere ma anche per un orgoglio che troppo spesso prevale. Per il Toro chiedere scusa è fuori discussione, poco importa se sia stato commesso davvero uno sbaglio da parte sua. Anche in quell’occasione fa emergere la parte più sicura di sé che lo porta a pensare di avere sempre ragione. In caso di difficoltà poi non solo non accetta le proprie debolezze ma il suo orgoglio non gli permette neanche di chiedere aiuto agli altri.

Un discorso diverso va fatto per il segno del Cancro, sicuramente più malleabile rispetto al Toro. Tuttavia rientra nella categoria dei più orgogliosi poiché dinnanzi a errori altrui non riesce proprio a perdonare e passare oltre, specialmente se è lui a uscirne ferito o profondamente deluso. Quando subisce un torto cercherà sempre di trovare un modo per vendicarsi.

Lo stesso vale per lo Scorpione, tra i segni più orgogliosi dello Zodiaco. Non accetta che qualcuno possa in qualche modo sbagliare, specialmente nei suoi confronti. Un segno che si lega le cose al dito, che non riesce a passare oltre e cerca costantemente l’occasione giusta per avere la sua rivincita. Il suo orgoglio non sarà soddisfatto finché non riuscirà nella sua impresa.

Infine inevitabile l’inserimento in questa lista del Capricorno, tra i segni più caparbi e sicuri di sé. Il suo orgoglio lo precede, non c’è modo di poterlo scalfire e se qualcuno prova a mettergli il bastone tra le ruote sarà in grado di uscirne più forte di prima. È piuttosto complicato farlo ragione, soprattutto quando si prova a spiegargli un eventuale errore commesso. Il più delle volte cercherà di raggirare il tutto puntando il dito verso gli altri.