Selvaggia Roma si toglie tutti i vestiti sui social: scoppia lo scandalo FOTO

Selvaggia Roma si toglie tutti i vestiti sui social: scoppia lo scandalo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultima foto pubblicata su Instagram

Selvaggia Roma è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha raggiunto la notorietà quando anni fa ha partecipato a Temptation Island con il famoso “Lenticchio”, ovvero Francesco Chiofalo. La loro storia ha scatenato l’ilarità dei social perché all’interno del programma creavano molte dinamiche, alla fine si sono lasciati e hanno intrapreso due vite completamente differenti. Selvaggia in questi anni si è limitata a stare sui social, fino a che non ha deciso di partecipare alla casa del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Roma bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Selvaggia nella casa era entrata per mettere in difficoltà la coppia Pierpaolo Pretelli – Elisabetta Gregoraci, ma appena conclusa questa dinamica, si è fatta conoscere per la donna sensibile che è. Divertente, piena di energia e sempre pronta a litigare con chi faceva un passo falso, è stata senza dubbio una delle concorrenti più amate di questa ultima edizione del GF e la sua eliminazione creò molti malumori da parte dei telespettatori del programma.

Selvaggia è tornata sui social e continua a far impazzire i social con gli scatti che pubblica su Instagram. Quello di oggi, in particolare, ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers.