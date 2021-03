Stefania Orlando torna nel suo posto del cuore, bellezza autentica – FOTO

Stefania Orlando in tutta la sua bellezza e semplicità ci mostra un momento intimo. Eccola dove si trova e perché

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Stefania Orlando dopo la sua bella esperienza al Grande Fratello Vip, nel quale è stata protagonista indiscussa, torna lentamente alla sua vita, a quella di tutti i giorni, alla realtà oltre quelle mura nelle quali è rimasta per ben 169 giorni.

Tante le cose che sono state dette in questi mesi. Del resto chi decide di fare un’esperienza come il GF sa che la propria vita privata, inevitabilmente, sarà “invasa” e anche un po’ violata. Fa parte del gioco. E oltre alle accuse che sono “volate” tra lei e il suo ex marito, Andrea Roncato, c’erano anche le voci di una presunta crisi tra Stefania e suo marito Simone.

Tutto falso ha specificato l’ex gieffina in una intervista a Super Guida Tv. “Ho deciso di prendermi un momento per me perché sto preparando un nuovo singolo per l’estate e sono concentrata su questo progetto” ha spiegato, sottolineando che con il suo Simone non c’è affatto crisi ma che essere lontano dai social è stata solo una scelta del momento per prendersi dei giorni tutti per sé. Ma oggi Stefania è tornata con una nuova, splendida foto.

Stefania Orlando, a Roma nel suo angolo speciale: “Mi è mancato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Stefania Orlando torna su Instagram con un post intimo e molto vero, senza filtri, con il quale si confessa ai suoi follower che ad oggi sono 658 mila. La conduttrice spiega che avrebbe voluto postare una foto diversa ma alla fine ha scelto la realtà, quella che la rappresenta in questo momento. Non usa filtri o altro, ma si mostra per quello che è nel suo posto del cuore.

Short di jeans, stivaloni neri ma gambe di fuori, cappotto e magliettina nera. Alle sue spalle la magnificenza e la bellezza assoluta della Capitale. “Avrei voluto postare una foto posata, patinata, ritoccata, da figa insomma, ma poi ho pensato che questo scatto mi rappresentasse di più” ha spiegato la Orlando precisando di trovarsi proprio davanti alla sua città e nel suo posto preferito della sua magica Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

“Quanto mi è mancato questo posto, dove io vengo spesso quando ho bisogno di stare sola con i miei pensieri. Eccomi qui, senza mascherina solo per l’attimo di uno scatto, sperando che, presto, quest’attimo possa durare molto di più #roma”. Un momento intimo che l’ex gieffina ha voluto condividere con il suo pubblico. Speriamo che la sua bella Roma sia riuscita a ricaricarla.