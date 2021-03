Studentessa trovata morta in hotel: è stata drogata e stuprata

Una studentessa universitaria di 24 anni è morta dopo essere stata drogata e stuprata da due suoi coetanei

Dev’essere stato un vero incubo quello che ha dovuto subire una studentessa di 24 anni prima di essere brutalmente ammazzata da chi riteneva suoi amici. La notizia shock arriva dagli Stati Uniti dove la polizia ha ritrovato il corpo di Christine Englehardt in un hotel di Miami. La giovane si trovava in compagnia di alcuni amici nella famosa località per trascorrere le vacanze di primavera. Sono in migliaia i giovani americani che approfittano dello “Spring Break” per prendere una pausa dagli studi e regalarsi qualche giorno di puro divertimento. Inizialmente gli investigatori avevano orientato le proprie immagini verso la ricerca di un ladro ipotizzando la possibilità di una rapina poi degenerata. In realtà a tradire la 24enne sarebbero stati due suoi amici, Evoire Collier e Dorian Taylor di 21 e 24 anni. Secondo la polizia i ragazzi, prima di uccidere la studentessa, l’avrebbero drogata con una “pillola verde” con lo scopo di stordirla e quindi violentarla.

Le indagini sulla studentessa morta dopo lo stupro

Le indagini sulla morte della giovane Christine che si trovava nella città di Miami per trascorrere lo Spring Break, sono ancora in corso. Sembra che i due giovani accusati dello stupro e della sua uccisione avessero rubato le carte di credito della 24enne. Ad incastrarli le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell’Albion Hotel a South Beach dove la giovane stava passando le vacanze. Inoltre gli esami sul corpo della povera studentessa hanno permesso di recuperare il DNA che sarebbe quello dei suoi assalitori. Al momento la polizia non ha reso note quali sono state le cause del decesso né se oltre altro stupro ci siano segni di violenza che potrebbero giustificare la morte.

Fra le ipotesi anche quella che a portare la giovane alla morte potrebbe essere stata la droga utilizzata dai sui assalitori per stordirla. Intanto i due ragazzi sono accusati di furto e abusi sessuali in attesa che la polizia chiuda definitivamente le indagini. Intanto il popolo dei social si sta mobilitando per portare la propria solidarietà alla famiglia della 24enne.