Un furto ignobile: mentre Federica pregava sulla tomba della figlia di 9 anni, i ladri le rubano dall’auto 60 uova di Pasqua della sua onlus. Ecco il video denuncia

Un furto oltraggioso, che colpisce sia per il tipo di merce trafugata, sia per il luogo dove è stato compiuto. Due giorni fa Federica si era recata a pregare sulla tomba della figlia Lavinia, morta a 9 anni per una rarissima malattia genetica, la mucolipidosi 2.

Di ritorno alla sua vettura però l’amara sorpresa: l’auto era stata scassinata ed erano sparite le 60 uova di Pasqua della onlus “Braccio di Ferro RfE”. I loro proventi sono destinati all’hospice pediatrico di Padova, struttura che accoglie bambini con patologie inguaribili e le loro famiglie.

Il dolore di Federica davanti ad un’azione così meschina è palese nel post in cui racconta l’accaduto. Nel video denuncia, girato nel parcheggio del cimitero, la donna fa fatica a trattenere le lacrime. “Quando l’umanità delle persone raggiunge picchi spaventosamente bassi, succedono cose come questa…” commenta.

Va alla tomba della figlia e le rubano 60 uova di Pasqua della onlus

Il furto è stato immediatamente segnalato da Federica e dalla onlus ai Carabinieri. In più hanno diffuso il video sui social per spiegare la gravità del furto subito, che potrebbe portare a tentativi di truffa. “Vi chiediamo – scrivono nel post su Facebook – qualora qualcuno bussi alla vostra porta con le nostre uova, di segnalarlo sia a noi che alle autorità locali affinché possiamo sporgere regolare denuncia“.

Un gesto vile e crudele, che rischiava di mettere a repentaglio l’operazione di beneficienza per il reparto e i suoi piccoli pazienti. Ma sui social è scattata la solidarietà ed è partita una raccolta fondi per raggiungere l’obiettivo iniziale di 10mila euro. Tantissime e da tutta Italia sono arrivate le donazioni e le prenotazioni per le uova di cioccolato. Così dalla onlus “Braccio di Ferro Rfe” scrivono: “Il vostro affetto è indescrivibile e le richieste dell’uovo più “rubato” sulla piazza (ridiamoci su😅) non si fermano!“.

Federica stessa ha fondato una onlus, “In Cammino Per Lavinia – Walking for a Cure”, che lavora per trovare una cura alla mucolipidosi 2. Una malattia talmente rara che al momento in Italia sono conosciuti solo 5 casi, e non si è ancora riusciti a scoprire una terapia adatta. Per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca per questa terribile patologia, la nonna di Lavinia, Elisabetta, a giugno partirà a piedi per percorrere il Cammino di Santiago de Compostela.