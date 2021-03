Tommaso Zorzi e lo “scambio d’identità” social con Francesco Oppini

Tommaso Zorzi è sulla cresta dell’onda del successo, ma non dimentica l’amicizia con Francesco Oppini… Cosa è successo?

Tommaso Zorzi sta cavalcando l’onda del successo, conquistato con la sua simpatia all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dalla quale è uscito vincitore. Le sue qualità, come l’ironia, la semplicità, ma soprattutto l’inconfondibile personalità, in ben poco tempo gli hanno aperto le porte del mondo della tv.

Opinionista all’Isola dei Famosi, insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, compone un trio scoppiettante in sostegno all’amatissima Ilary Blasi. Una squadra vincente, che sta già macinando consensi da parte dei telespettatori, i quali non mancano mai al doppio appuntamento settimanale.

Scambio d’identità social: cosa è successo

Nonostante la popolarità acquisita, Tommaso Zorzi non si è allontanato dai punti di riferimento d’amicizia importanti. Indimenticabile il rapporto instaurato all’interno della casa del Grande Fratello Vip con il compagno di avventure Francesco Oppini, con il quale ha regalato grandi emozioni. Lo ha dimostrato su Instagram in un modo esilarante, ponendo un quesito ai suoi 1,8 milioni di followers.

Dopo aver mostrato uno scatto divertente di Francesco Oppini, in vesti non proprio consuete, ha chiesto ai suoi fan se la volessero come immagine del profilo del vincitore del GF Vip. Ovviamente la risposta affermativa è arrivata puntuale ed accorata, così ha mantenuto la parola: sostituita l’immagine in men che non si dica.

Ma non finisce qui, perchè l’opinionista sportivo ha subito rilanciato. Come foto del suo profilo ecco subito comparire Tommaso Zorzi in versione blu, quando durante il reality ha interpretato il “genio della lampada”. Et voilà: lo scambio d’identità social è fatto.

Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, eccoli a rendere ancora partecipi i fan della loro simpatia e sincera amicizia, regalando divertimento e sorrisi.