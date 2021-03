Uomini e Donne, Matteo Ranieri parla della rottura con Sophie: “E’ finita perché…”

Uomini e Donne: l’amore fra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni è giunto al capolinea. Dopo l’annuncio dell’ex tronista, arriva la risposta di lui

Si sono scelti poco più di un mese fa all’interno dello studio di Uomini e Donne, ma a distanza di settimane il loro amore è già giunto al capolinea. I fan, che da tempo notavano la distanza fra i due fidanzati sui social, hanno avuto la conferma della rottura proprio ieri, tramite le Instagram stories di Sophie. L’ex tronista, visibilmente affranta, ha annunciato la fine della relazione fra le lacrime. “Non mi ha capita, o forse non mi sono fatta capire“, spiegava la modella, non nascondendo il dolore. A distanza di poche ore, è arrivata la risposta di Matteo Ranieri, che non ha potuto far altro che confermare le parole della giovane: “E’ finita perché…“.

Uomini e Donne, arriva la conferma di Matteo Ranieri: “E’ finita perché…”

Dopo l’annuncio di Sophie Codegoni, è arrivata la conferma da parte dell’ex fidanzato Matteo Ranieri. Il corteggiatore, che ha chiarito di essere rimasto in rapporti civili con l’ex tronista, ha ammesso la loro distanza sotto molteplici punti di vista. “Non si andava d’accordo su tante cose“: queste le parole sconvolgenti del 28enne.

“Avendo stili di vita differenti e interessi differenti, anche le prospettive future lo erano“, ha detto Matteo, anche lui particolarmente scosso per la situazione. L’ex corteggiatore ha inoltre chiesto ai fan di rispettare questo momento estremamente difficile, nel quale sia lui che la Codegoni devono ancora metabolizzare quanto accaduto.

Nei commenti, tuttavia, i followers non si tirano indietro dall’esprimere quello che realmente pensano. “Sei un ragazzo d’oro“, “Lei voleva la visibilità“: a quanto sembra, il pubblico è dalla parte dell’ex corteggiatore.