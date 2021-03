Wanda Nara, primo piano esplosivo: la maglia non contiene le forme – FOTO

Wanda Nara riesce sempre a far impazzire i suoi followers pubblicando ogni giorno scatti disarmanti: l’ultima foto postata è da urlo.

Wanda Nara è la celebre moglie di Mauro Icardi. La nativa di Buenos Aires fu al centro di infinite polemiche e conquistò le prime pagine dei quotidiani di gossip per la rottura con l’ex marito Maxi Lopez. Quest’ultimo era uno dei migliori amici proprio di Maurito: il bomber ex Inter si è sposato con la showgirl argentina nel 2014. Wanda è davvero una donna molto provocante ed esplosiva: i suoi scatti pazzeschi condivisi sui social network fanno sempre impazzire i tantissimi followers.

La 34enne ha un grosso seguito su Instragram: il suo account ufficiale vanta ben 7,5 milioni di followers. La classe 1986, poco fa, ha piazzato in rete una foto tanto semplice quanto meravigliosa. L’argentina indossa una maglietta che copre tutto ma che fa una grande fatica nel contenere le sue forme.

Wanda Nara, la maglia non contiene le forme: mostruosa

Wanda, poco fa, ha postato in rete una foto incredibile. Il suo primo piano delizia e incanta allo stesso tempo. La showgirl argentina è una donna molto bella e avvenente, ha occhi dotati di un colore incredibile, lineamenti praticamente perfetti e labbra irresistibili. Nonostante sia decisamente coperta, la maglia non cela le sue forme mostruose e da brividi.

Ogni singolo contenuto che la nativa di Buenos Aires condivide sui social network ottiene sempre un ottimo riscontro. I followers amano commentare e riempire i suoi post di cuoricini. Wanda ha abituato il suo pubblico a scatti prorompenti e piccanti in cui mette prontamente in mostra le sue curve.

Wanda, un paio di giorni fa, ha catturato l’interesse dei suoi seguaci condividendo fotografie in cui indossava un intimo non legale e piazzando il suo fondoschiena in primissimo piano.