Alessandra Celentano lancia un monito sui social: “Meglio una dura verità!” – FOTO

La maestra di ballo Alessandra Celentano ha lanciato un messaggio nella sua pagina Instagram dove si difende dalle accuse riguardo la sua condotta severa

Ieri sera la maestra di ballo Alessandra Celentano è stata al centro di un siparietto che l’ha vista per qualche attimo intrecciare un presunto flirt con De Martino. Infatti, non appena l’ex ballerino di Amici ha fatto il suo ingresso nello studio, Maria de Filippi le ha chiesto subito chi le stesse più simpatico tra i giudici. Lei ha risposto Stefano, per poi correggersi e precisare: “Mi è simpatico ma anche antipatico…”, lasciando trapelare a molti la sua non indifferenza verso l’uomo.

Il ballerino ha risposto con una risata al commento della Celentano e le ha anzi posto una nuova domanda diretta: “Lo sa che così iniziano le migliori storie d’amore?”. Al ché Maria lo ha stoppato subito ammonendolo di aver già combinato danni nel programma, “Stefano, no! Qua abbiamo già dato. Giusto?”.

Alessandra Celentano redarguisce all’ordine, ed il messaggio social è lampante

Dopo gli scontri consueti con Lorella Cuccarini con cui da inizio programma ha forti tensioni relative il suo metodo di insegnamento, la Celentano ha postato uno scatto nella sua pagina Instagram che racchiude tutto ciò che pensa riguardo la sua condotta come docente.

“Il lavoro non si fa sui ‘si’ ma sui ‘no’. Il buonismo, i troppi complimenti ed essere in amicizia con gli allievi, non aiuta. Meglio una dura e cruda verità oggi, che un futuro incerto e problematico domani. L’onestà non è cattiveria, è rispetto!”, scrive. Sguardo severo e occhi di ghiaccio per lei che sembra una roccia incorruttibile.

Da notare che la maestra è un personaggio televisivo che si ama o si odia per il suo carattere forte e fin troppo diretto, ma i suoi fan sono tutti dello stesso avviso: “ALESSANDRA TI AMIAMO, TUTTI CON TE SEMPRE 🔥”, 37mila like dati con il cuore.