Maria De Filippi ha avuto molta difficoltà a nominare l’eliminato del serale di Amici 20. Nessuno se lo aspettava, nemmeno la stessa conduttrice, ma purtroppo quel nome l’ha dovuto fare. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nella seconda puntata di Amici 20 il serale abbiamo visto gli allievi della scuola più famosa d’Italia divisi in due squadre composte da cantanti e ballerini, gli illustri giudici per questa edizione sono Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto.

A giocarsi il posto nella scuola ieri sera erano Aka7even e Leonardo Lamacchia. Dopo l’eliminazione gli allievi hanno raggiunto la casetta e i compagni di corso, solo dopo alcuni minuti Maria De Filippi ha nominato l’eliminato.

Ad Amici di Maria De Filippi ieri un eliminazione inaspettata. La conduttrice era in difficoltà

Prima della tanto attesa eliminazione, Leonardo, allievo di Rudy Zerby, era convinto che a lasciare il programma fosse proprio lui. Tutti i ragazzi gli si sono stretti in torno, lo hanno supportato e il diretto interessato sembrava molto tranquillo. Poi però Maria ha chiamato tutti gli allievi in saletta.

Leonardo impaziente per l’attesa ha chiesto a Maria di fare in fretta e dire il suo nome, lei ha risposto: “Io penso che chi deve uscire lo ha già capito”. Leonardo fa un cenno con il capo e Maria continua: “So cosa voleva dire, so anche per certo che non è finita. So la fatica che comunque una persona come te fa nel rapportarsi con tutto quello che è la tua vita in una situazione del genere. Hai fatto più fatica di altri a star chiuso. Per una questione di vissuto e di anagrafe, a vivere magari litigi che appartengono a un’età diversa, a una spensieratezza diversa”.

Momenti davvero toccanti, Leonardo amareggiato, deluso, affranto ha dovuto lasciare il programma Amici di Maria De Filippi mentre tutti i ragazzi lo consolavano con abbracci e raccomandazioni.