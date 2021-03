Beautiful, anticipazioni puntata 28 marzo: Steffy è con le spalle al muro

Beautiful, anticipazioni 28 marzo: Thomas accusa Liam di aver fatto la proposta ad Hope solo per salvare le apparenze.

Ridge è convinto che tra Liam e Steffy ci siano ancora dei sentimenti inespressi. In particolare teme che sua figlia sia ancora innamorata del giovane Spencer e che questa situazione avrà un esito catastrofico nel momento in cui lui, per codardia, sceglierà Hope. Nel frattempo Hope ha ottenuto da Thomas rassicurazioni circa i suoi sentimenti per Zoe.

Beautiful, anticipazioni 28 marzo: Ridge fa una domanda spinosa a Steffy

