Beautiful, anticipazioni 29 marzo: Hope non accetta la proposta di matrimonio di Liam. Lui se ne va indignato.

Dopo che Thomas ha fatto insinuazioni sulla tenuta del suo rapporto con Hope, Liam ha deciso di mettere le cose in chiaro, facendole chiedendole di sposarlo. Peccato che la proposta di matrimonio preveda una clausola imprescindibile: tagliare tutti i ponti con Thomas, sia in ambito lavorativo che personale. Ciò significa anche rinunciare alla tutela di Douglas, una cosa che Hope non è ancora pronta a fare. Che Thomas abbia ragione dunque? Liam non è ancora pronto ad accettare che Hope abbia una parte nella vita di Douglas e un figlio da spartire con lui.

Beautiful, anticipazioni 29 marzo: Thomas fa una promessa a Douglas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope sarà presa in contropiede dalle posizioni poste da Liam e lo pregherà di non costringerla a scegliere tra lui e suo “figlio”. Liam rimarrà molto scottato dal tentennamento di Hope e finirà per lasciare lo chalet con la consapevolezza che per loro non può esserci un futuro. Curiosamente, tra tutte le persone a cui potrebbe chiedere ospitalità, lo Spencer si recherà da Steffy e finirà per trascorrere la notte sul suo divano.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che Thomas prometterà al piccolo Douglas di riunire la sua famiglia, chiedendo ad Hope di andare a vivere da loro. Questo susciterà grandi aspettative nel bambino, ma non piacerà affatto né a Zoe né alla Logan.